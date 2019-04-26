行情又跌30点，并且是5连跌，更刺激人的是盘中一口气翻红，之后竟然还能够全砸回去，让很多朋友抱怨，说“就算要拔韭菜，也不带这么拔的。”但我是劝那几个朋友，现在这种时候，感觉是不怎么靠谱的。眼下这时候，已经跌到了3月份震荡的位置，那个位置堆积了大量的成交。一方面这个位置下去，会让获利盘大幅减少，导致反手逆转的可能大增；但另一方面，一旦这个位置，一旦吃上一次波段下跌，把3月份的交易全套进去，那日后上去也不容易。眼下就在这个节骨眼上，金子、刺头都有。









下跌福祸，先看机构

说之前，大家可以先上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己先去量化一下交易，尤其是“机构库存”要量化清楚，因为一个波段下跌，必然是机构投资者已经撤离，或者撒手不管了的状态。相反，如果机构投资者积极动作，那下跌等于压弹簧，越是打压股价，后面反击的力量就越强，而这些都是可以通过量化“机构库存”看到的。

波段下跌股，早有准备

首先说那些有波段下跌，大家只要去量化，就能发现在这种下跌中，橙色“机构库存”多半已经消失了，而“机构库存”本身就是对机构积极行为的量化，消失状态，就说明当时机构投资者对这个股票态度，就是不管、或者撤退。这样的股票，当然容易造成大跌。







并且，这种状态，往往不是在下跌中产生的，很多上涨的过程中、或者震荡的过程中，“机构库存”就已经进入消失状态了。就像上面图里的股票，大家一看就清楚，机构撤退、不管都在下跌之前。那么眼下股票下跌，最危险的就是之前机构已经撤退了，那真是容易形成强力的波段下跌。这方面大家自己上应用商店，下个“博尔系统”来量化，机构库存存在还是消失，是能够一眼看清的。

压弹簧的低吸状态

另外，大家别觉得几连跌之后，机构就都在跑，实际只要能量化出“机构库存”，说明机构还在积极的参与，而一直积极参与，有时候或许机构也做空，但绝不会持续的做空，所以这种时候，再拿主导动能功能，量化一下下跌中的交易，就能知道机构积极参与的导致了股价被什么力量所主导，一旦是空头回补主导，就说明机构借着下跌来低吸。下面图里就是机构下跌低吸的状态。







另外，本周是五连跌，但如果下周翻转上去，我也不会觉得奇怪，最近这种事情也不是发生了一次，两次了。关键是震荡行情中，这种一会儿好，一会儿坏的变化太多了。所以只看表面涨跌，就容易一时的走势所迷惑。因此，现在大家如果在行情在今天的涨涨跌跌中，一上涨翻红，就觉得行情跌完了，要上涨了。而再下跌又觉得是套人，那么就是正被行情牵着鼻子在走。这种时候，可以到应用商店，下好一个“博 尔 系 统 ”的应用， 或者直接点这里进入 ，自己去量化有没有机构行为，并且到底机构在干什么。这样，至少自己心里会有底，对股票的判断会有自己的看法，而不被一时的涨跌所影响。一会看好，一会看坏是大忌。





