



早上，行情又跌20点，和朋友们聊的时候，好多都问我这行情这次要跌到什么位置？对此，我是回答他们，要知怎么走，先看怎么洗？本来2440涨到3288，3个月800多点的涨幅，放在过去20年内，也都属于涨的快的。即便最近几天连续下跌，但获利盘一定还是很多的，而没有跌之前更多。这种状态下，不洗盘是很难涨上去的，眼下洗盘也是必须的。

而洗盘的状态，眼下显然以下跌洗盘、横盘洗盘为主。这两种洗盘，跌多少其实并不重要，重要的是空投机构资金，反手的买股票的那一刻。一旦反手买股开始，局面里面会为之一变的。

空头反水

当时我也和那些问我的朋友了，因为我看他们的说的那些股票，现在就差空头资金反手买回的那个动作。估计看我文章的朋友，手头股票到了这个状态，会不会有逆转，可以到应用商店，下个“博尔系统”APP，震仓洗盘的交易特征出现了，那在短期内里会有大变化的。

震仓洗盘的状态首先是机构行为，所以量化之后必然能看到橙色的“机构库存”，如果“机构库存”消失，那么无论是走势上跌了很多，还是横盘很久，都不会是震仓。就好比下面图里的股票，连橙色的“机构库存”都消失了，自然谈不上是震仓。







而大家手头的股票，首先注意的也是有没有“机构库存”，看机构有没有积极的参与交易，交易上没出问题，股票即便下跌，震仓的机会也很大。这方面大家可以点这里进入“博尔系统”，再去量化交易，看看有没有震仓迹象。

轻装攻击的洗盘

同时，在有“机构库存”之后，判断震仓洗盘，还需要看的就是空头的反手买回股票的动作。这种动作虽然走势上不会出现明显变化，但之后的发展就大大不同。其整体状态就是震荡之前机构肯定是在做多，有红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构库存依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了。整个这个过程出现了，就是震仓现象出现了。