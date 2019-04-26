周四这么一跌，周四晚上和好多朋友沟通，发现不少朋友这次真有点慌了。因为走势上看起来就是实实在在的破位下行。而他们问我，我就和他们说，看市场是破位的样子，但看个股呢？1月上来普遍股票50%以上的涨幅都有了。这种时候一旦回落，多回落个几天不是很正常吗？只是，到跌破位再跌时的一片逃跑声，足见3100~3200的时候，很多投资者非常敏感。

做头还是洗盘

现在，我问了不少朋友，最让他们心慌的是，这行情已经在这个位置盘整盘了三周了，并且成交量还是很大的，一旦今天的破位下去之后，不能再会上去，做一个头，日后什么时候上涨，就真不一定了。并且，由于多数股票也是出现了普遍的放量震荡，相对高位放量搭了一个平台，确实有可能形成做头的。然而事情总是有两面性，放量震荡如果只是一个洗盘，那么后面一波很可能涨的更厉害。对此，大家可以到应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己先去量化交易，震荡中的做头和洗盘，交易上的状态，确实都有明显区别的。

机构的权重很大

一个最好辨认的状态，就是“机构库存”的增减。如果股票在反复震荡中，机构库存还在提升，那么这种震荡基本上就是在洗盘。就像下面图里的股票那样。

道理也很简单。股价震荡中，“机构库存”在增加，说明机构资金越来越积极了，那么这种震荡不是在洗浮筹，还能是什么？所以这样的股票，后面又涨一波，确实不难理解。大家手头股票，最近几天在震荡的话，背后“机构库存”有没有增加， 一样可以点这里进“博尔系统”， 再去量化一下，也就看到了。

多一层更保险

而做头的股票，正好就相反了，往往之前即便上涨，“机构库存”都在下降，甚至消失。这至少说明，面对股价的上涨，机构资金的态度是消极的，不愿意再去参与，甚至自己跑了。那这种情况下，做头的风险就大大增加了。





