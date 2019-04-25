今天行情再跌77点之后是超出了很多朋友的预计。于是从对震荡观望，变成了对破位的担忧。于是很多人找行情为什么下跌的原因，更多的人问我个，这行情会不会继续跌下去破位走头，简单说就是，对行情看不清了，有点懵。



做坑、弃坑、填坑

实际上，后市也不用去猜，一切下跌都有前因，后续也会按照其交易的规律来发展，而这个过程，在我看来就是现在就是又一次“做坑、弃坑、填坑”。“做坑”的事情，现在已经看能看的很清楚了，我自己量化交易下来，做坑的源动力并非做空力量，而是多头，前段时间优势市场快速的上涨，大量资金都获利了，并且还是盈利颇丰的那种，这种状态下，如果散户大量抛股票，机构还只能继续做多。问题是散户多数都不肯走，等涨呢。机构资金也就只能反手做空了。我当时和很多朋友都是这么说的，于是不少朋友也接着问我，这坑会有多少深？对此，当时我请那些问我的朋友，都到应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，在自己先去量化一下交易，后面怎么看“弃坑”、“填坑”都有很大作用。

弃坑，不幻想

现在无论是机构还是个人，都是有明显的获利。这种状态下，怕的就是机构资金跑的比个人还快，跑一点还没事，跑多了自己就不做了。那就是“弃坑”状态，而“弃坑”状态也是有明显的量化特征，那就是震荡、调整之后橙色的“机构库存”消失了，这点系统里能量化的非常清楚。



“机构库存”一旦消失，往往说明这个股票里的机构不积极了，而眼下这种市场里，3000点附近的位置，机构行为不积极，让散户去往上攻，散户肯定是不愿意的。结果很有可能就是，今天“机构库存”消失，接下来就加速跌。所以大家多去注意一下手头股票“机构库存”有没有，也是很重要的。点这里进“博尔系统”，自己也就能量化了。眼下大数据的上统计是，大约4成股票机构库存消失了，具体是哪家，大家自己去看。

填坑，不悲观

“填坑”这种事情，有的股票现在正在发生，有的股票过两天就会发生。这就是原本回吐的那些资金，又买回来了。那些股票，自然会量化出机构库存，并且还有“空头回补”主导的蓝色出现，就说明资金又买回来，低吸回补了。这个比较重点，所以下面我专门放一张图。

事实上，眼下这种行情，大方向绝不取决于一两天的涨跌，因此后面的变局依旧是极大，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，把“机构库存”以及“主导动能”都量化一下，这样量化肯定是能给自己的投资加很多分，那些机构在偷偷低吸回补的股票，只要市场给一点机会，就很容易借势而动。这种状态发生，除了不利于坚决做空者，对谁都有好处的。因此这种现象，后面肯定只会越来越多，不会越来越少，尤其是只要市场还在调整，短期或许有资金觉得是做顶，但实际上，跌下来之后，资金一定是几何级的增加，毕竟3000点的时候，都有资金空翻多在进场，这才过了一两个月，可别淡忘了。



