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再震荡就以攻为守，后面好事更多

(2019-04-25 11:57:50)
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面对当前这种，连续下跌，每天又跌的不多的行情，怕是很多资金会做出以攻为守的动作。一切是显然的，这种震荡中的天天下跌，等的结果，很可能就是市值天天缩水，你还不能跑。跑了一旦上涨，立马就踏空。对于大资金更是如此，现在如果坐等，一旦破位下跌，他们资金量大，想跑都跑不掉。于是，以攻为守，主动在一些板块、股票上积极动作，疲软的让他疲软，至少坐上去一批股票，东边的损失西边补，总市值就能守住。

以攻为守看上谁？

那么，对于那些大资金，以攻为守的首选是什么？我和有些业内朋友沟通过这个问题。好几个都很我说，他们现在就是在洗盘，因为个个股票，都有很多获利盘。现在有人要股票，他们就给，有些很多人现在不要的股票，他们就接。洗完之后，有机会就做上去。


所以前期炒热点，以虚致胜后，自然要以实取安，什么是实？获利盘积累的太多，股价自然虚。相反，就是通过反复震仓，洗掉了获利盘，那么同样涨高的股票，后者就比前者，踏实很多很多。对于洗盘的上的交易特征，大家可以到应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化。下面我也会细细说。

不怕洗，怕机构瞌睡

洗盘的第一要点，就是一定是机构行为，没有机构行为的调整，根本就不可能是洗盘。所以拿“博 尔 系 统”去量化，一定能量化出橙色的“机构库存”，为什么很多调整，一跌再跌，不是洗盘。就是在震荡、调整的过程中，连“机构库存”都消失了，说明积极主动的机构行为都没了，当然谈不上震仓。

再震荡就以攻为守，后面好事更多

上面两张图里的股票，就是如此。左边那个上涨中，机构库存就消失了，当然不是震仓。而右边那个，调整中别看折腾的厉害，也没有“机构库存”所以也不是震仓。这方面，大家点这里进“博尔系统”，然后自己去量化交易，就能量化出自己看中的股票，哪些是有机构动作的，哪些是根本没有机构动作的。

反复洗盘，踏踏实实

而对于能量化出“机构库存”的股票，就要进一步注意“震仓洗盘”的其他交易特征。多数情况下，震荡之前机构肯定是在做多，有红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构库存依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了。整个这个过程出现了，就是震仓现象出现了。

再震荡就以攻为守，后面好事更多

 这两天显著上涨的股票中，短期震过仓的占了一大半，说明洗过的，获利盘不多的，照样有涨的能力。而前几天市场震荡的时候，没有震仓，大家可以自己到应用商店，下个“博 尔 系 统”APP，或者直接点这里进入，量化一下，自然清楚了。同样跌下来，如果现在已经出现了震仓，自然后面反击机会也更大。就怕最近没震仓，上一次震仓还在大涨之前，那调整幅度不知道在什么地方了。具体的股票，大家可以具体自己量化，走势上，低点上来50%涨幅以上肯定比比皆是，调整空间都有，就看洗盘多不多了。而对于机构资金来说，以攻为守的积极动作，就是两种，一种是市场震荡中，积极洗盘，为后面的突破先做好铺垫准备。另一种是已经洗盘多次，现在就是准备上涨。随便哪种，只要看到了交易状态，都是跑不了的，看到了，也就跟上机构的节奏了。



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