今天，由于下午收复早上跌掉的那40点，所以不少朋友跟我说，警报解除，松了口气。对此，我的看法是，4月已经横盘了大半月，不可能一直这么横盘下去，选择方向已经是迟早的事情，五一前出现变化，也是完可能的。只是市场震荡横盘的时候，参与的资金不会就只是等着市场选择方向，而是早就有所准备了。等到市场选择方向的时候，他们老早就是准备好了，从这点上说，目前是越来越紧迫了。



未来的变数，都准备好了

实际对于多数股票来说，7月以来至今就是一个上下震荡的表现。这一个多月里，真的单边跳水的并不多，更多的就是折腾。而这种时候，股票要出什么变数，其实都是提前准备好的，因此交易上一定有体现。大家可以上应用商店，下个“博 尔 系 统”的应用来量化震荡中的一系列动作，实际无论向上攻击，还是向下逃离，交易特征都是非常鲜明的。

向上的变数，机构不绝

首先，一个不错的股票，此刻交易上一定有机构参与，所以能量化出连绵不断的橙色“机构库存”（系统中“机构库存”是对积极机构行为的量化）。一切是显然的，如果股票震荡两个个月后要往上做，肯定会造成大量的获利盘，如果不是震荡中是做盘机构自己参与其中，谁有这个动力去解放一大批，让自己举杠铃？







另外连绵不断的“机构库存”只是这个震荡能向上猛攻的基础，真要攻击，必然是机构奋力做多。因此还会在“主导动能”上量化出显著的红色做多主导，就像上面图里的股票那样。而此刻，大家手头的股票，估计多数是在震荡，那震荡中机构是否有积极攻击的意愿，到点这里进“博 尔 系 统”，先量化有没有橙色的“机构库存”，再量化有没有红色的“做多主导”。两者齐备，就没什么好怕的。

向下的变数，早早逃跑

而有问题的股票，和可能第一个前提就满足不了，不少震荡的股票，震荡到最后，“机构库存”都量化不出来，这就说明，对于后续的发展，机构投资者都不高兴管了，那自生自灭起来，现在并不是资金多到是股就要的地步，所以很可能就是没人照顾，然后表现就会非常糟糕。

我翻了一些震荡中前两天下跌的股票，确实就是有不少股票，下跌中机构库存消失了，其实现在有很多股票，虽然本周是在反弹，但反弹过程中，机构库存确实是消失的状态。那么大家就想想，这应该也是一种提前的准备，因为机构要撤离，不可能等到破位跳水，大家都看到彻底坏掉的时候再跑，那时候要跑请问谁去接？一定现在的反弹中已经有动作了。所以才有本文开头说的，无论做多做空，都已经准备好了。也正是这个原因，大家到应用商店，下个“博 尔 系 统”APP，或者直接点这里进入，自己量化交易的时候，特别注意这种震荡中“机构库存”消失的股票，这样的股票，看到就躲的远远的。当前这个行情，要做一定择优，找有机构关照的动作。





