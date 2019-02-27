行情这么震荡，看清深坑浅坑就是眼下的重点了。至于市场震荡，从数据上说很正常。周一上证综指涨6.9%，从07年至今的一个轮回里，这种情况就出现过15次，概率0.3%，绝对数据小概率。但小概率之后从来跟着的就是大概率，这个大概率就是，过去的14次大涨，之后一段时间的平均日振幅，都超过正常值，而周二、周三也是如此。未来几天，依旧波动不会小的。

深坑浅坑各有不同

而面对这种波动，各种资金的态度会差别很大。包括我问一些业内的朋友对3000点两度冲击未果的看法，也是完全不同的。而这种结果，必然是有的股票恐怕要挖深坑，有的股票则挖个浅坑就够了。而手头股票这个坑挖的深浅，大家自己到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后自己去量化交易行为，显然后面具体股票上，坑的深浅，直接取决于资金的态度，尤其是机构资金的态度和采取的行为。而这点拿博尔系统量化“机构库存”就可以看到了。

最怕挖坑挖漏

先说深坑，因为从2440上来，一口气涨了550点，调整出一个深坑也是正常的，但有些坑可能深不可测，这就麻烦了。这种可能不是没有。只要大家量化一下“机构库存”，就会发现，有些股票，即便挖坑，“机构库存”也在增长，至少说明当时机构资金活跃，股票挖坑是有限的。

但如果涨的时候橙色的“机构库存”就消失了，说明机构资金对上涨根本不认可，这挖坑恐怕就会挖的比较深，大大超过市场的平均水平，甚至可能把2440上来赚的利润全擦光。换而言之，挖坑不怕，就怕机构无作为，直接挖漏。而大家手头股票，此刻也可以 点这里进“博尔系统”来量化交易，“机构库存”目前有没有，是在增加还是在减少，都能量化出来。

浅坑多多注意

再说浅坑，浅坑接下来肯定也会有很多，但判断起来，不是跌的少就是挖浅坑，因为今天跌的少，明天来个补跌怎么办？其实挖浅坑的股票，盘中的交易恐怕已经出现了变化，从回落时的做空主导（绿色）变为空头回补主导（蓝色）。盘中交易力量变了，才能让股价不至于一路跌下去。

这种股票，恐怕走势上，即便市场调整，他也只是停顿一下，就像上面图里的股票那样，日线就是趋势不变，分时上蓝色的“空头回补”主导很明显。然后浅坑完成，继续上涨。后面这几天里，能大幅跑赢市场，就这种股票了，从分时级别的交易上，量化一下就能直接看到。大家自己到应用商店，下好“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，也抓紧去量化一下，手头股票一旦有这种交易状态，就有无视市场震荡的连涨能力。既然后面震荡幅度不会小，股票一定会拉开差距，赢家输家的分野也会越来越明显，大家多注意。







