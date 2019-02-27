今天早上又是20多点的上涨，虽然东方通信昨天从涨停打到跌停，今天表现也不好，同时新华网、人民网这样的也往跌停奔。但是此消彼长，还是有很多股票继续连续长阳上涨。这种情况，直接说明了，当前市场内的资金，正在迅速的流动；同时，对于资金来说，当前的A股，能买的股票非常的多。

资金暗流，冰山一角

对于一个普通投资者，看到以上两点，对股票的操作已经足够。那些股票虽然只是冰山浮在水面上的小部分。水下，更大规模的资金腾挪，只要大家能看到，这里面潜藏着多大的能量，多大的机会，那是怎么预期都不为过的。而资金目前在进哪些，出哪些，也不用猜，可以直接到应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易状态的变化，其实是十分清楚的。

其实现在的这种资金腾挪，显然是以机构资金腾挪为主的，并且拿博额系统去量化，就能发现，橙色“机构库存”正显示出这样的变化。这两天同样的上涨，有的股票“机构库存”就是不断增加，有的股票“机构库存”就是在明显减少，而这种变化的前车之鉴也是非常多，大家看下面图里的股票状态就清楚了。

所以，大家手头股票要是最近在震荡向上，那这种走势背后，机构资金的态度对未来能不能再涨，影响很大。这方面，大家都可以自己 点这里进“博尔系统” ，自己去再去量化手头股票的“机构库存”变化，要是量化出“机构库存”在不断增长，也就安逸了。

备战的对象

另外，现在很多朋友都是看到股票长阳之后，问我，这板块是不是要启动了？当我都请他们自己去量化，因为太多股票，长阳之前，股票涨慢或者没怎么涨的时候，就已经是“机构库存”不断增加了，就像下面图里的股票一样。

另外，从备战的角度讲，大家要是量化出各种交易状态，有的是不值得去备战的，有的则是特别值得注意的。因为上涨去的时候，机构库存越来越少，就说明机构投资者并不认可这类股票的上涨，所以涨上去就越来越难量化到积极的机构行为。，大家自己上博尔系统去量化，到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，就能量化，接下来都能区分出来，然后在有戏的股票里找机会，这样3000附近的操作就容易做很多。



