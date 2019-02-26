行情今天的震荡非常剧烈， 从涨30多点，到跌20点，关键还是来回盘中就整了两次，这种时候，根本不用去猜测接下来行情是向上，还是向下，只要清楚，后面手头的股票能不能跑赢市场会变得越来越重要就足够了。

2900后不一样

一切是显而易见的，2440到2995这段，跑不赢市场的人，但至少还是赚的，能喝口汤。接下来，市场已经在2900上面，指数涨幅超20%，个股普遍低点上来30%以上的情况下，后面再跑不赢市场，汤能喝的到喝不到都成问题。而此刻震荡中，要跑赢市场的股票，自然有会有很多鲜明的交易特征。这些交易特征，大家可以看到应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，再自己量化一下，都能看得到。简单来说，就是此刻市场震荡中，确实存在震仓迹象的品种，跑赢市场机会就很大。但如果此刻的震荡，不是震仓，这就难说了。

机构有无，天地之别

首先，如果是机构今天在震仓，自然会有积极的机构行为，所以大家只要去量化，必然能发现橙色的“机构库存”，眼下有“机构库存”的震荡，才是洗盘。没有机构库存，根本谈不上洗盘。反而会成为震荡中最倒霉的一批，情况，大家看下面图里的股票，一眼就看清了。

所以，眼下对个股操作，很多朋友都选择底仓不动，部分仓位做短线的办法，这办法面对当前的市场，是一个比较稳妥的办法，但前提是做的股票得有“机构库存”，目前机构在积极动作。有这个状态在，管他怎么震，有机会就能低吸。“机构库存”一旦消失，低吸都会因小失大。这方面，大家可以→ 点这里进“博尔系统” ，量化清楚交易，直接就能看到，在当前这种连涨的市场里，有“机构库存”和没“机构库存”的股票，差别极其巨大，要做哪种股票一看就明白，手头股票要怎么办，大方向也是一看就明白。

很多盘中冒坏水

另外，这两天有个问题很对一些朋友来说，非常困扰。就是看好的股票想买进去，但就怕自己买进去，然后就跌了。所以等回调再买，结果呢？等回落，就是等不到。结果就赌气，涨上去那么多获利盘，不可能不洗盘，必然会回落，于是又等回落，但结果就是眼睁睁看着股票涨上去。实际，这种棋差一招，就是忽视了隐形震仓。日线上看不出来，但分时上盘中先是绿色的做空主导，砸盘吓人，但没几个小时，就变成了蓝色的空头回补主导，资金又很快买回来了，并去从始至终“机构库存”一路伴随。这种状态，显然就是盘中洗盘的“隐形震仓”。下面图里的股票就是这种状态。

所以为什么，很多股票不管不顾的连涨，不是说就不洗盘，背着获利盘往上涨。其实都是通过频繁的盘中的“隐形震仓”洗出浮筹，让跟风者不断换手，积累不起足够的获利筹码，于是也就能不断上涨了。换而言之，这样的股票等大跌，就别奢望了，而大家自己到应用商店，下好“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，用“博尔系统”量化自己的股票，而手头股票有这种状态，就比较安心，恐怕下跌只是停顿一下，然后还能持续，这点对大家做股票也是非常重要的。



