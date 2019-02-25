接下来谁发财？请看下面细细说，反正眼下抬轿资金太多，必然有一批朋友会赚的盆满钵满的。而之所以这么说，我这里看到的一个原因，就是早上到现在私信都泛滥了，都来不及回。都是在问今天上涨之后，行情是不是起来了？还能涨多少？还能不能买点股票？但我要说，现在一定是先干再想，道理很简单，收了那么多私信都是这种问题，这就是冰山一角，这说明太多人都在猜未来行情会怎样，换而言之，他们还没干呢。只要干在很多人的前面，接下来就有一堆人替你抬轿。

先干后想

其实我自己也经常统计这种私信数据，每每遇到这种私信特别多的时候，往往接下来就要又一不少股票加速上涨。所以此刻就得先干再想，因为好多人还在看、在猜、在等。接下来只要干在很多人的前面，就会有一堆人给你抬轿。而至于现在该怎么干，大家可以先上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化清楚交易，我敢说，量化之后，肯定有积极的朋友晚上直接就提前挂单了，并且买卖的目标都是挑高效率的下手。

先涨、后涨不要搞错

之所以这么说，大家看当前多数股票上涨的迹象已经是持续了三天了，但眼下3600多只股票，普涨一定是难的，接下来股票一定会分成领涨、和跟涨两大群体，做领涨还是做跟涨？当前一定以领涨股为主，毕竟现在市场的位置很低，很多个股就更低。领涨的股票形成榜样之后，跟涨的才有活动的空间。而大家手头股票是不是领涨股的状态，量化一下有明确标准。首先之前一定是有明显的红色做多主导出现（到现在刚做多的股票，已经后知后觉，谈不上领涨），并且领涨一定是机构资金动作的结果，不可能出现散户带队，机构跟风的局面。所以用系统去量化，一定能量化出橙色的“机构库存”在不断增加。有着两点，即便短期涨的不快，也属于领涨的群体。

越是低位的时候，越是要注意做多的态度，而不是上涨的幅度，只要态度有了，涨就不是问题。看不到，犹豫了，就是贻误战机。这行情再怎么猜，我们也不清楚未来会怎么样，能看到的就是当前，当前摆在我们面前的股票如果量化一下交易，实际就分两大类，一类是机构做多忙，一类是资金少做多，如果现在去做，哪个更值得去做？我想大家的心里都清楚，而自己手头的股票属于哪一类，可以到 点这里进“博尔系统” ，再自己去量化，都是很清楚的。

涨到哪不用猜

先涨后涨的问题，量化一下容易解决。而能涨到哪里的问题，最近这段时间，也不难判断。毕竟现在不是人声鼎沸，多数股票，交易上都很克制，一些股票为什么涨几天就不行了？就是因为上涨的过程中，主导交易的力量变了。一开始的上涨，是做多力量主导（红色），涨了两天主导的力量就变了，变成连续的获利回吐主导（黄颜色）了，什么时候获利回吐爆发出来，什么时候就得当心。





上面的股票，有的反弹一周，有的反弹了两天就结束，实际就是背后获利回吐主导早早的出现，还连续不断。试想任何一个低位刚起来的上涨，有多少获利盘可以回吐？至于形成连续的获利回吐主导吗？多数是形成不了的，但一旦形成，也就说明有些不为我们知道的事情发生，导致有人涨了一些就坚决走。至于手头股票，接下来的获利回吐什么时候发生，大家自己上手机应用商店，下个“博 尔 系 统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，量化之后天天看一下，要知道获利回吐主导的爆发，随时可能发生，哪怕表面上，获利回吐的时候还在涨，但不确定性已经大大提升了。



