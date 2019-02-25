今天上午又是70多点上涨。很多眼尖的朋友都看了，今天的成交量是非常厉害，上证半天就2400亿，赶上昨天全天一天。中小创也基本差不多，都是半天抵得上周五一整天。以至于有朋友都觉得奇怪，涨到2850上面，靠近2900，难道资金都进来了？

其实没什么好奇怪的，看看眼下这个时点，后面的消息会更密集。显然一年一度的大会也就再过半个月，又要开始。而本轮上涨，从2449开始，就是对调控、政策预期的转好而引发的。既然后面消息肯定更加密集，时间又无多，没理由不抓紧。同样，要抓紧的时候，大家上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机版APP，自己先去量化股票的交易，然后在做，会效率倍增。

最有效率的突破

效率倍增，不是随便说的，当前的市场，最大的特征就是一批前两天震荡的股票，又开始突破上去，这点不仅仅是上证，中小创、具体股票多数也是这个情况。但突破背后主导交易的力量可不同，最最有效率的突破就是明显做多主导形成的突破，因为连续的做多主导，推股价上去，那是货真价实的，一旦突破，，处于这些做多资金自身的利益，也是希望连续涨上去，让自己短期就获利，否则解放了别人，套牢了自己，就太划不来了。

所以，大家看看上面这些最近突破的股票，突破前就已经做多主导，突破时也是做多主导，积极的资金动作导致了高效率的突破，连续的做多主导甚至无视了上周开始的调整，和周一的跳水。而现在大家手头股票如果也创了短期新高，那到底是不是高效突破，也可以→点这里先去用博尔系统来量化清楚当前的交易，前几天有下跌也没事，只要做多主导的力量起来了，就是好的。这方面不量化比较碰运气，量化清楚，心里会有底很多。

耗不起，没时间

此外，当前反复获利回吐主导的股票要少碰，因为现在还有很多获利回吐主导的话，那攻击的准备工作显然还没做好。就像下面这些股票，都是前车之鉴。有连续多日获利回吐主导的，这些股票就算有突破，也是盘中突破之后就立刻回落了，甚至象最后和一个，大幅高开后还能全跌回去，纯粹消磨时间了。

同时，成交量的放大，就意味着，继续上涨，必须有更大的成交。今天4000亿以上，过两天再涨就得5000亿，再涨两周就得7000亿，究竟眼下蜂拥进场的资金，能托起多大的成交量，这点现在是未知数。这点即便机构资金也不知道成交量能推到多高，有机会，机构资金现在一定就是急着做了。把股价推上去，远离他们的成本区，他们才会保险。所以大家自己关心的品种，可以自己去量化清楚交易，上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机应用就行， 或者直接点这里进入也一样 ，做好眼前，不赌未来。这10多天能收获满满，一季度任务肯定提前完成。



