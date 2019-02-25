此刻，这个市场的赚钱效应正在蔓延开来。和一些高手聊，他们现在都摩拳擦掌。这个市场要让人兴奋起来，说多么多么有价值，多么多么便宜都是没有吸引力的。真正能打动人、鼓动人的，就是某某股票疯了，炒某某股票的人最近赚了很大一笔且全身而退，某某人正打算再拿更大的资金进来。而现在，我得到的信息里，券商也好，私募也好，基本都是这种事情。你说会没人眼红？赚钱效应会没铺开？如果等到个个股票都涨到填上去，小散都清楚现在能赚钱了，这反而是晚了。

量化赚钱效应

什么是赚钱效应？就是各路资金你方唱罢我登场，并且大家都能赚，都愿意做。而这点，从交易状态上是最能够体现出来的。大家可以先应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化交易。系统里面有个“主导动能”功能，是看交易行为很好的工具。一旦看到因赚钱效应出现，都不用股价涨多少，交易上一定会体现出来。然后几天时间里赚个20%、30%都是很常见的。

滚雪球式的做多

为什么这么说？因为有赚钱效应的股票，他的交易特征是非常非常的有特点，就是在上涨的过程中，只有获利回吐（黄颜色）和做多主导（红颜色）两种力量，因为赚钱效应就是近期的多数参与者都赚钱，自然抛盘多数就是获利回吐，买进都是积极的做多。这种交易状态的股票，现在都是个顶个的牛，都是越长越快，越长越快。大家看下面图里的这些股票就是有赚钱效应的股票。

这里还要提醒大家一下，赚钱效应是会滚雪球的，最近做股票的人都在赚，这个雪球就能越滚越大，参与的人也会越来越多，股价也就越长越快。你手头股票 点这里进“博尔系统” 量化之后，只要也是最近阶段只有做多主导的红色，和获利回吐的黄颜色。那也就是赚钱效应在堆积，这个状态维持下去，就是越涨越快，根本别去管之前某个位置有多少套牢盘，完全无视的。

慢的不一定都能快

另外也提示一样下，也不是目前盘升的股票都有“赚钱效应”，接下来都能由慢变快加速。甚至有些表面上看加速，你已经去，他又震荡了。原因就是交易状态，并非做多、回吐又做多那么纯粹，而是各种力量都搅和在一起。大家看下面图里的股票的交易状态，就清楚，有些股票的盘升背后，各种力量是错综复杂的。这种股票要加速，就比较难了。

上面的股票，就是一段时间内，各种力量犬牙交错的，哪怕看似有突破，有加速的样子，但成功的机会就是很小的。或许看走势，往上翘头的时候都挺不错，但量化一下交易，交易状态上有没有呈现出赚钱效应，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，可以说一看就清楚。然后交易上体现赚钱效应的股票坚决拿住。交易上各种力量都有的股票，也不是不能做，但既然赚钱效应不强烈，所以不用着急，低买就行。



