下周，连涨之后，有一场恶战并非虚言，对很多股票来说，和可能就会成为一个重要的转折关头。已经有不少朋友问我股票能不能追了，更有朋友告诉我他追买的股票，让我看看他买的怎么样。我是一个一个的看了，结果就是，有的确实追的不错，能搏一把波段大涨，但也有的追买真不怎么样。

绝不一厢情愿

其实回顾一下当前的市场，看似已经创了5个月新高，但实际真正站在5个月新高的股票，不过1200家，不过就是1/3，所以个股还真没强到买进去，然后睡觉的地步。所以我是劝那些特别想动的朋友，一定不要一厢情愿，买自己喜欢的很容易吃药，而是要买市场喜欢的，否则孤芳自赏，但别人不跟着买，那就亏了。到底市场中别人喜欢不喜欢，请他们自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后去量化有没有“机构库存”。看我文章的朋友，对于自己手头的股票，也同样可以去量化，特别是量化机构投资者是否喜欢，现在如果还没“机构库存”，周一开盘之后再没有，那很可能就会看到砸盘。

连涨必有人带队

这不是我不看好这行情，但现在确实很多股票都已经是四连涨、五连涨了，要是这种连涨，是机构投资者发动的，那还有机会继续，如果不是机构发动的，就游资、散户抄底，后面多杀多必然的，前车之鉴太多，这里不多说了，大家看图。图里橘色代表“机构库存”，有“机构库存”，说明机构最近有积极的交易，没有，就是机构不干活了。

现在做股票，必做有机构干活的，否则2017年的二八又要在自己头上重演的话，2018年再被边缘化，被抛弃，被冷落，那怎么能接受得了？并且有没有机构库存，大家得自己→ 点这里进 “博尔系统” ，然后在去量化，不能单看走势就来估计。现在上鱼龙混杂，涨的不错的股票，未必有“机构库存”，但只要没有“机构库存”，哪怕涨的漂亮，也是短命的。这点之前已经坑死过很多人了。

加码摊牌才是好牌

当然，现在很多朋友量化下来，会发现自己手头的股票确实有机构库存。那只剩一步就能一锤定音。那就是最近连续上涨，毫无疑问，短线买进的筹码已经获利了，一定会面临获利回吐，但很多股票，可能就夭折在获利回吐的时候，因为获利回吐主导之后，机构不做了。但也会有一些股票，在获利回吐后重新做多主导，那在有机构库存的情况下，做多主导自然也是机构在做多，那显然就是机构表态，大势已定。

这些情况，应该就这几天会发生，搞不好在一些股票上已经发生了。那么大家手头的股票，是站在了十字路口，还是已经一锤定音，就看获利回吐主导之后的表现了。上面图里的股票是参考，大家自己可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用， 或者直接点这里进入 ，量化之后也就清楚到底是不是在获利回吐了。回吐的时候，其实机构自己也是在做两条路的抉择，后面市场配合，股票配合，那就做多继续，但如果市场不配合、股票不配合、散户不配合，那就会干脆扔一边不做了。也正是因为变数大，才叫牛熊一道关，此时大家多去量化，交易状态的变化多量化清楚，才能看到那些更好的机会。



