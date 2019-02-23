周末，打开电脑，和很多朋友聊行情，讨论周末的各种消息，比如北上资金增量已经到了1100亿，由于一批上市公司，申报了科创板。有利于股市的消息真是多。虽然说眼下成交量不是牛市级别的，普遍盈利程度，也没有到牛市级别，但消息面绝对是牛市级别的。

跑赢市场是底线

而在这种态势之下，跑赢市场是当前操纵的一个最基本的底线了。因为在其他硬指标还没打到的情况下，行情这么连涨，本身依靠的就是对市场转暖的预期。一旦这波消息潮过去之后，回落力度估计也是不会小的。未来一段时间里，如果手头做的股票还跑不赢市场，那么回落的时候，很有可能直接就把利润给擦没了。所以现在的操纵方向制定，一定要为接下来行情的变化，做好准备。

而现在要跑赢市场，就要“起涨不错过，连涨不踏空”。这也是当时和几个朋友重点说的，因为这两点把握不好，眼下最多赚个小钱，跑赢市场就太费劲了。当时我请那几个朋友到应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化交易，只要多看一些起涨的、连涨的股票，就能发现，在交易上，他们都有很多共同的交易特征，反复出现。看到这些特征，那么捕捉的范围，出击的时间，都多大缩小，精度大大提高。

起涨不错过

先说起涨不错过，我和很多朋友讨论，多数时候，对于股票的启动，不是预判，而是突然大涨之后，开始讨论，某某板块怎么大涨了？是什么消息？能涨到多少？还能不能追？其实这样追进去，赚钱完全是行情好，跑赢市场绝对是运气，但运气绝不会天天有、月月有。实际看太多不起眼的股票起涨，他们之前不是横盘就是回落，但如果拿博尔系统去量化机构行为，橙色的“机构库存”是不断增加的，就像下面图里的股票那样。

而“机构库存”在调整、震荡中不断增加，本身就说明了这种调整、这种震荡中，积极的机构行为越来越多，结果是什么？问100个人，答案都是一样的，这种股票根本不用等到长阳大涨之后，思考要不要追，没起来之前就已经成重点观察对象了。这方面可以说百闻不如一见， 自己点这里进“博尔系统” ，自己可以量化股票在没有大涨之前，机构行为是不是已经越来越活跃了，太多股票就是如此。

连涨不踏空

现在有些股票，涨的很好，很多朋友很眼馋，但就是不敢买，因为怕一买进去就跌。但偏偏就是这种股票，就是不跌，天天涨。涨到后面好多朋友也就只能放弃了。但他们总是奇怪，为什么这股票不跌？难道这么天天涨，就没有获利盘出来，打压股价？实际不是没有获利盘，而是盘中已经被洗掉了。怎么洗的？通过“隐形震仓”洗的盘。拿博尔系统量化分时上的交易，日线上是天天上涨，但分时上主导交易的力量就是一会回吐，一会做空，一会有回补。这就是盘中在洗盘。

这种盘中通过交易变化，机构资金不断的做差价降低自己的成本，同时让短期获利盘出局，让别的跟风资金进来，保持跟风资金成本不断提升的做法，在连涨的股票里太常见了，就像上面图里的股票的这种交易状态，就是典型。要做连涨的股票，大家可以到到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再自己去量化交易状态的变化，看到一个股票分是上，是和上面图股票一样的交易状态变化，你就不奢望他有什么大的调整。因为盘中就已经不停的洗盘了。



