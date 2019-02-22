这两天市场盘中震荡非常频繁，所以文章一直强调要有大局观，要有量化大数据支持下的大局观。只有基于数据的大局观。才能在频繁震荡的市场中，找准自己的方向。

炒股还得靠人

结果今天碰到一个有意思的事情，以券商朋友，跟我说，他们研究所里，在测试纯粹让人工智能判断震荡，而不去人为做选择，看是否能战胜市场。对此，我直言不讳的告诉那朋友，我是一点也不看好结果。在现有的水平之下，恐怕很难做到这点。我认为他们的设计，有点超前过头了。再此之前，我能看到的最牛逼设计，是预判走势变化的概率，然后提出操作备选预案，但判断、决策还得人自己做。

人工智能炒股票，对人的帮助目前能达到多高水平，大家自己可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后自己去量化一下股票。可以自己就有直观的体会。优势显而易见，但绝非想象中的电脑炒股赛果人脑。

人力、人智、人性、人魂

这个话题，我还要多说几句，对于量化投资我也是研究了好长时间，所以对人工智能，我是有自己看法的。首先对于人工智能的发展，会有四个阶段。代替人力，挑战人智，战胜人性，发掘人魂。替代人力这块，工业机器人是典型。“阿法狗”则要高级很多，他是利用神经网络做自学习，下围棋能战胜柯洁。实际这不是机器战胜人，而是人类的逻辑思维结构被人自己给破解了，人对自己的大脑认识又进了一步。但人智阶段的成果并不足以能让电脑来炒股。因为这些研究都是研究理性的逻辑思维。而人的思维，有理性的逻辑思维，也有非理性，没逻辑的。而A股是理性的吗？都理性，就没人炒股了。所以早有新闻报道，阿法狗潜伏A股，大败亏输。现在很多研究所里的量化交易模型，其实就在从另一个角度来战胜人性。

打的就是集体负智商

我自己研究量化这么多年，有点我很清楚，量化战胜市场靠的是对集体行为的判定。股市里，看清一个人、一个机构在干什么，极难。但如果看一群人会干什么，容易很多。哪怕是机构想偷偷建仓，单个机构可行，机构一多，也得抢，藏不住。就拿最近的市场来说，不少股票1月不声不响，2月高歌猛进，看似突然。但实际去量化一下交易，那些不声不响，然后突然大涨的股票，实际橙色的“机构库存”一直在不断增加，就像下面图里的股票那种状态。

“机构库存”不断增加，显然说明机构的交易行为越来越积极，横盘、震荡的股票，机构行为越来越积极，结果会如何，大家自己心中自有答案。显然，在当前多方博弈的格局之下，走势上想藏住意图，已经不容易。而交易上要藏住意图，难上加难。也正是因为如此，大家可以 →点这里进“博尔系统” ，直接去量化交易，人气越旺的时候，越是能看到交易者的意图，然后都是水到渠成的事情。

涨势中的坏水

另外，眼下震荡几天，指数上，实际根本就没什么破坏力，但就怕个股此刻冒坏水，比如涨了之后一震荡，结果，“机构库存”消失了。这就是里面的资金，一个不看好，两个不看好，到到最后要出货，行为上也藏不住，橙色的“机构库存”就是消失状态。这就像下面图里的股票一样。

而这种变化的结果，大家看上面的图也就清楚了。然后对策并不难，你要震荡，那我重仓的先减掉点就是了，大概率能低位买回来，白做几把差价。大家手头股票这几天上涨的话，也要多注意这种变动，上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机版应用， 或者直接点这里进入， 就能去量化。然后机构资金目前采取的是什么动作，眼下最多走势上唬人，交易上是藏不住的，看到了，就没啥可怕。







