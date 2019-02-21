“不谋全局者不足以谋一隅，不谋万世者不足以谋一时”。狂人陈澹然的这句话，用在当前的市场，非常合适。当前市场，从2440点至今，市场上涨12.7%，算不上很多，但半数股票涨幅还不到12.7%；如果从去年10月算起，当前指数已经站在去年十月位置之上的最高点，但个股同样处于这种位置的，只有800多家，不足1/4。换而言之，目前跑赢市场的股票只是少数。

更多股票会跑赢市场

但从量化大数据上看，未来两三个月时间里，会有更多的股票跑赢市场。这是市场最大的利益点所在，相比之下，今天这种冲高回落，30点的上下波动，根本就不值一提。纠结于冲高回落、纠结于补缺口后的震荡会何去何从，都是被表象所迷惑。而忘记了，这么好的行情状态，我们要做的，就是应该是跑赢市场。否则行情好的时候跑不赢，行情一差，岂不是利润全部抹平？而此刻量化大数据上，所能看到的那些有潜力跑赢市场的状态，大家一样可以到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后自己拿系统去量化，都能直接看到。

连涨潜力

首先，如果你的股票前段时间已经表现的不错，跑赢了市场，那么现在要注意的就是股票能不能连涨，有没有连涨的潜力。这种连涨潜力，交易上体现的最清楚的，就是连续做多主导（红色）的状态。一个股票如果能够持续被做多力量所主导，那么，不管行情多么折腾，手头这只股做多决心没有变，回身再上的机会非常大，就像下面图里的股票那样。

这两天，市场小幅震荡，天天都试图攻击，但是实际很多股票短期就是回落。其中有些，小回一两天，直接就上去了。而有些，就没那么好运气。实际根本不是运气，那些连涨的，就是资金做多的态度根本没变，全是红色的做多主导。而大家手头股票，是不是这种状态，一样可以 点这里进“博尔系统” ，量化之后自然就清楚。

喜见挖坑

同样，如果自己的股票走的一般，之前没有跑赢市场，就需要考虑接下来否能够再次起涨。而既然要起涨，现在就要震仓、回落挖坑。这种回落，很可能不是一两天的事情，但主导交易的力量一定是有序的变化。下跌的时候，从做空主导（绿色），改变位空头回补主导（蓝色）。当蓝色空头回补出现的时候，就要特别注意，可能新一轮的起涨点就来了。

所以，对于手头有不少股票，并且涨幅都还不大的朋友，看到市场调整，其实不但不应该担心，反而更应该期待。因为如果市场不调整，直直的上，那热点不会变，快涨的就那几个。但调整自后，热点必然切换，新的一批几百家起涨加速的股票会冒出来，而那些股票肯定就从现在挖坑的股票里出来的。这样大家手头股票大涨的机会更大。关键是回补的起涨点要看到，这方面可以到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP ，或者直接点这里进入 ，自己去量化，应该是不会看走眼的。也正是因为这个原因，现在不是去担心市场会怎么折腾，而是多看看自己股票跑赢了市场没有，跑赢了该怎么办，没跑赢该怎么办，这方面有对策了，其他都是小事。



