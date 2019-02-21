行情一震荡，这段时间，机构行为说的比较多。确实，眼下机构行为，和2500点是比起来，差别很明显，当时基本就是在买进做多，而眼下这两天，就未必了，自己统计了一下，做多自然肯定是有的，但获利回吐的行为、做空的行为也渐渐多起来了。这也意味着，2750的位置，对于个股来说变数会大，大家是要提防一下的。

看机构，路很多

另外，也是因为最近，量化机构行为方面说的比较多，有朋友就好奇，机构行为又不会直接说出来，怎么就能看得到？我估计，很多看我文章的朋友都会想过这个问题。实际，量化机构行为，并不是新鲜事。对于一家研究机构来说，想要看机构行为，方法太多了。最常见的，比如经常说的“基金仓位”变动数据，很多机构都在做测算，都是用各自的行为模型，但结果基本都差不多，这就是一种简单的量化机构行为。

至于我用的博尔系统，对机构行为的判断，以前我也和他们探讨过。给大家打个简单的比方，大家就明白，看下面图片，都是沙漠，但你愿意去A沙漠，还是B沙漠？

这问题我问过很多好奇量化的朋友，基本都选择A。这是人之常情，谁都更向往沙漠中的绿洲。如果是1个人，会去哪里还可能是有例外，群体选择，一定是A。但如果有1000个不明生物，他的输出答案是B，就说明，那1000个不明生物，不是人类。

机构的共同点

机构操作虽然五花八门，但操作行为上也有很多共同点，当交易行为符合了这些共同点，那这个阶段的交易中，机构行为一定是积极的。而发现这一点好处多多，大家只要自己到应用商店，下个“博尔系统”APP，就能感受到，判断不用再被走势所困。同样上涨之后拐头回落，有的股票很快就反击上去，有的股票，拐头后跌个没完，有的股票拐头后没两天又涨上去了。区别就是，前者量化下来，橙色的“机构库存”是消失的，后者橙色的“机构库存”是在不断增加。

这点对于这两天手头股票有下跌的朋友来说，特别重要。毕竟行情2400上来不过十几个交易日，时间不长，短时间涨这么多，难保没有机构使坏，先跑了，然后一个劲砸盘。 但点这里进“博尔系统” ，然后再去量化交易，那么机构提前撤退、放弃的状态，会在“机构库存”上现象，或者在上涨中明显下降，或者干脆消失。

别嫌慢，看做多

如果嫌自己手头股票涨的慢，一样可以看机构行为，就像下面图里的股票，一个震荡上涨，一个先慢后快，但走势不同的背后，量化一下交易，状态是一样的，都是有“机构库存”，同时主导交易的力量也是红色的做多主导。说明机构在持续做多。

于是道理就很简单了，一个股票不管他是震荡，他是横盘，只要机构行为是在不断做多的，最终肯定都能涨起来。关键是如果嫌手头股票涨的慢，但这些股票后面是不是机构在做多，吃的准吗？吃不准就到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，量化一下手头股票，红色的做多主导有没有，橙色的“机构库存”有没有，都很多的话，自然就没问题。













