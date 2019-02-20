现在这行情，是一慢就有人怕。今天又来一个小震荡，于是问我：能不能继续涨的？会不会回落的？下一波能涨到哪的？各种问题都特别多。问题是今天不过就是一个小震荡，怎么就会犹豫不决的就那么多呢？恐怕就是眼下这个位置敏感，再上去一点，就能让去年11月以来的筹码全部获利，并且即便是8、9月套牢的筹码，现在也看到了解套的希望。

战略性做多

但也就是这种时候，更要对此刻的上涨有清楚的认识。首先，这波上涨显然是非常有实力的资金做的，并且这些资金达成了高度的共识，否则很难走猪年前8天的这种高举高打。因此无论是什么原因刺激了资金，但结果就是行情在战略性做多。但敢于战略性做多的资金再实力强，也是少数。不可能全面照顾3800多只股票，所以只要一涨的慢，一定有一大批个股会出现回落，滥竽充数者会现出原形，但交易上健康的股票，不会受多大影响。对此，交易行为眼下已经体现出很多种状态，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再去量化一下手头的股票的交易，应该说，两天小震荡后，哪些股票真不成，哪些股票根本没事，已经很清楚了。然后再往下看就更清楚。

要筹码一：无视下跌的做多

什么样的股票不会受股价回落的影响，我想首先就是下跌中还是做多主导的股票，恐怕对这种调整就是直接无视。很多股票现在我去量化，都是连着很多天做多主导，做多主导之下，有回落都直接无视，下面第一个股票是早上一个朋友问的，开盘时还在跌，但是做多主导的，然后盘中就直接翻红了。最近下跌但做多主导的股票，后面多数都以明显的大涨来收复失地。

其实这道理是很简单的，行情下跌都做多主导，那行情只要稍微好一点，多头怎么会不去发威。大家手头的股票是不是做多主导很， 点这里直接进“博尔系统”去量化 ，要是做多主导，也就别去担心什么冲高回落了，搞不好明天就云开雾散了。总的来说，今天做多主导的股票依旧不少，大家手头的股票是有这种机会的。

要筹码二：威慑力露馅了

另外，即便量化出来手头的股票没这么积极，但前两天已经说了，行情一慢下来，必有股票调整，好坏就在于调整的时候做空的力量有多大，做空主导如决堤洪水，那谁都挡不住，但做空主导只（绿色）是弱弱的一点，并且很快就空头回补制度奥（蓝色），那试想，一路涨到3300以上的高位，第一波空头的打击就有气无力，那还能指望做空的有多大的威胁？

这种时候关键就是盯住后续的空头回补，上面那些股票之所以能完成调整后翻身向上，一是做空主导（绿色）却是很弱，二是做空后空头回补主导（蓝色）出现，等于告诉大家，空头此刻收手了。这个交易迹象也非常值得大家去量化，上应用商店，下个 “博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，只要今天大家股票是调整的，一看今天的做空主导有多强，二看明天有没有空头回补主导出现，应该说只要市场稍微一配合，接下来这些股票就是多头的演出。







