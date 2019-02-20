昨天晚上，朋友们讨论会不会上攻2800，攻上2800之后怎么走的特别多。我当时和那些朋友说，2800怎么走？别瞎猜，先去大盘涨了多少，多数股票涨了多少，你手头股票涨了多少？手头股票如果涨幅领先于其他股票，你至少90%这波能做好，你手头股票，弱于市场，这波，恐怕后面会很危险的。

落后的连锁反应

之所以这么说，原因就是行情不可能天天只涨不跌，今天的波动已经明显频繁起来了。但一旦调整出现，手头一把股票明显跑赢了市场，那么离场会很干脆，也不纠结，反正多赚了，一定落袋为安。但要是落后与市场，别的股票涨30%、50%，自己股票只涨个10%，自己都不甘心走，结果一路纸上富贵，到最后真跌下去了，坐电梯一场空。

这种情况之所以提醒那些朋友，也是因为2018年以来，这种事情看得太多了。并且一个股票有多大机会跑赢市场，从交易上就能看出端倪，并不复杂。当时我就让那些对自己手头股票涨的少，心有不甘的朋友，先到应用商店，下个“博尔系统”APP，再去量化交易。股不可貌相，此刻走的慢，未必永远走的慢，关键还是看交易行为的变化。当然，如果交易行为很糟糕，没事老幻想，也是不成的。

有些股不怕慢

就比如说下面的股票，量化一下，就橙色和红色，橙色是“机构库存”，说明机构在行动。红色是做多主导，说明机构都在做多，那这种股票，就算有几天涨的慢点，或者调整一下，都是不碍事的。









所以说，对于大家也是一样的，手头股票有走的比较慢的，到底还有没有加速的潜力，可以点这里进“博尔系统”，自己去量化，会很清楚的。只要机构在持续做多，自然不会有什么大问题，一直做多迟早加速。

有些股不能搏

但如果不是做多主导，而是获利回吐主导（黄颜色）持续出现，那显然就有问题了，就像今天市场频繁震荡，虽然指数翻红，但股票是跌多涨少的，有些突然跳水特别厉害的，明显就是之前已经持续获利回吐了。就像下面图里的股票那种状态。



这道理都是非常直观的，一个股票如果已经是获利回吐的力量占据了明显的优势，机构都有可能在偷偷撤退，那么这种即便上涨，谁敢对它好好的预期？所以，真正说，2800附近要控制仓位的股票，就是一这种连续获利回吐的股票为主的，走势上或许还看不出来什么，但背后的交易，大家可以到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己量化之后，该怎么处理直接就清楚了。而股票其实涨跌都没什么好害怕的，真正怕的就是懵逼，不知道该怎么办，然后瞎做、搏一记，就把自己给坑了。



