行情涨到今天，开始和前段时间有点不一样了，虽然市场依旧很兴奋，但今天讨论的时候，我是提醒很多朋友，接下来即便再涨，也会分出4个等级。如果手头股票是第一等，自然前途光敏，但如果是第四等的上涨，恐怕后面再等也是白等，过几天搞不好又倒贴回去。

四等上涨没机构

至于哪四等，我当时和那些朋友详详细细的说了，这里也和大家一一做一下说明。首先，股价要持续上涨，必须有机构行为支持，缺乏了机构的推动，上涨也是昙花一现，这点相信大家都认同。而大家如果上应用商店，下个“博尔系统”APP来量化机构行为，可以看“机构库存”数据，目前机构库存达到2800家。也就是说，如果一个上涨股票，量化不出橙色的“机构库存”，这种上涨很可能短命，因为“机构库存”消失，意味着，机构不管，或者机构早就跑了。

再看另一组数据，机构主攻今天2200多家，所谓机构主攻，就是不但有机构库存，并且交易还被做多行为主导，典型的机构做多状态，有这种状态，至少短期内有奔头，这个股票的行情也不至于突然坏掉。

三等乱做，二等主攻

但如果缺乏这种状态，同样的上涨，量化出来是黄颜色的获利回吐主导，那情况又不一样了，这说明机构的行为导致交易是获利回吐特别多，显然机构自己都在边打边撤，这样的上涨，随时可能突然跳水下来。所以对于这种情况，可以 点这里进“博尔系统” ，自己来量化清楚，有备无患，否则毕竟主攻股票也就一半，另一半可能会被一棍子打蒙。

第一等上涨：重点进攻

而牛逼的股票，是机构重点进攻的股票。上周最高峰时有近400家，所以这几天行情牛逼不是没道理的。目前接近100家不多。但碰上了也是好的不得了。情况就像下面右边图里的股票那样，途中无论涨跌，闭眼拿着，能持续做多1个月，就肯定能抱出一个翻番股。

而大家手头股票属于哪一个等级，就到手机应用商店，先把“博尔系统”APP下好了，再量化手上股票量化出来处于什么状态， 直接点这里进入也一样 ，没机构的是末等，机构乱做的是三等，机构做多的是二等，机构连续做多的是一等，都很好辨认。而自己量化清楚自己的股票，知道属于哪一等，一段时间内就有比较靠谱的预期，到时候自己手头股票，该一路持有还是该高抛低吸做差价，心里会很有底的。



