早上，行情第一波冲高被空头压回来之后，仅仅调整15分钟，就再起盘中的第二波。但到收盘，又被打下来。空头反击的力量逐步在显现，这也意味着，后面行情的悬念很快要来了。

2800的想法

这并不是我个人的臆断，因为问了不少业内的朋友，发现周末的时候，虽然看都周五回落，但还自信满满，但近100点上涨之后，问他们过了2800，行情怎么样，多少都保守了，都有点吃不准了。更有不少做资管的、做基金的开始搞应对之策了。其中两类对策是用的特别多的，这里和大家仔细说一下。另外，说之前，大家也可以到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，在自己来量化交易，因为那些机构资金在连涨市场里的常用对策，用“博尔系统”很容易量化出来。

主升对策，鲸吞获利盘

现在基本上机构资金普遍采用两种对策，一种就是干主升。这种是至阳至刚的策略，有些机构里朋友直接跟我说，现在这行情，多数资金是看带头人，领头资金敢打，跟风资金更疯，不会想着跑的；领头资金一怂，跟风资金比兔子跑的还快。所以眼下他们做的股票，只要看到获利盘涌出了，第一时间吃掉获利盘，不然获利盘成气候，这样反而抛的人少，敢进的人多。而这种情况所展现出的交易状态，拿博尔系统去量化，就如下面图里的股票，多数时候是做多主导（红），偶尔出现获利回吐主导（黄），并且只要获利回吐主导一出现，后面必然有更强的做多主导来鲸吞获利盘。

当时，我问那几个做主升的朋友，这么炒上去，会不会把自己套牢。结果他们说，有风险，但风险不大，毕竟市场点位不高，一场混战，打上去再说。再说现在容易快涨的时候，往上做，一把主升拉个100%以上，上面只要出掉一小部分，本金就肯定没问题。而这点对大家来说，也是很重要的， 自己可以点这里进“博尔系统” ，再去量化清楚交易，最近这段时间的上涨，是不是也和上面图里的股票的交易一个状态，不管涨涨跌跌，一获利回吐出现，就有更强的做多跟上，有这种状态。就处于主升阶段，那么盘中的这种回落，真就无视了，抱住就好。

要撤退，先动手

另一种对策，也有很多机构里的朋友在谈起，就是既然2800之上，不确定性很大，那么趁着多数人还没怎么行动的时候，他们先跑。然后只要这个位置震荡，短期获利盘必然引发踩踏，然后跌下来，他们再买回来。而这种交易状态，现在就是即便上涨，都是连续的获利回吐主导。

日后觉得差价出来了，这些资金还会回补，形成“空头回补”主导（蓝色）状态，到时候买回来，也是赚的很不错的。这个策略在去年2449点开始的反击时，被大量采用。效果也确实是很好的。所以大家到应用商店，下好“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化之后，如果发现手头股票最近获利回吐主导很多，就的注意，是不是机构资金在运用这个策略。然后就能及时行动，免得元宵节一过，又坐一把电梯。两个策略到底怎么选，关键就是大家量化清楚自己的股票就行。



