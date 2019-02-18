行情如此豪气冲天，晚上我和那位在一家大私募工作的同学聊，最近因为政策好多，条条都指向了资金面，所以和他聊资金方面的事情，聊的特别多。而深聊之后就觉得，后面的戏实在太大了。

特别看好的举动

首先，我同学告诉我，就仅仅过节这几天，谈好了好多笔资金。其中很多都是取消了原本海外买房投资的计划，转回国内找机会。原因似乎和2月1日实施的两个高院定的新法规有关。

更重要的是，这次他们谈下来资金，基本都不设清盘线。无论怎么亏，都不清盘。显然对A股这是何等的看好。所以周五行情一拐头，他老板个就下令，买进的不要动，没买的继续买。他问他们老板，就不担心继续拐头下去？他老板跟他说，“拐头，现在都是留给技术派踏空用的。”

有些撤离，不得不为

而与此同时，我同学还在处理几笔资金的延时清盘。去年跌的太凶，实在跑不掉，所以当时协商，股价回上去的时候清。现在那些仓位，普遍到位了，协议早就定了，该清的还得清。

所以我同学和我说，现在整个市场都是如此，所以后面上班族炒股，运气成分非常大。一方面，有些资金极度看好，这种资金做的股票容易出大牛。但遇到清盘资金做的股票，涨不多的。因为知道我一直这么多年都在拿博尔系统做量化投资的实践，所以他就跟我说，接下来多注意涨起来之后交易行为的变化，能看到，这波的成绩就不会差。而大家，现在也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化手头股票，应该一样能发现，同样的上涨，背后的交易状态会完全不同。

两种积极做多样

如果股票背后的资金，是坚决做多，坚决看好市场的那种。拿博尔系统去量化，首先必然能量化出显著的橙色“机构库存”。并且很多时候，橙色的“机构库存”还会越来越多。就像下面图里左边的股票那样。“机构库存”是对机构积极行为的量化，“机构库存”原来越多，那即便下跌，也是为了上涨中洗掉浮筹，目的还是为了上涨。

另外，如果再去量化交易，还能发现，在一些股票里，机构行为显著的结果就是出现了持续的红色做多主导，为什么有些股票冲高回落，看似抛盘如雨，但第二天立刻就生龙活虎，就是因为哪怕下跌，主导交易的力量是做多，当然随时会满血复活。那么大家手头股票，交易的资金是不是这种坚决看好的资金，也可以 点这里进“博尔系统”之后来量化 ，要是有“机构库存”越来越多，做多主导持续不断，那都是好的。

两种涨高撤退相

同样，如果股票里参与的资金，很多都是涨上去就得考虑跑路、清盘的，那么同样的上涨，交易状态就截然不同了。最明显的现象就是，涨着涨着“机构库存”消失了，那一刻，很可能就是资金胜利大逃亡。就像下面图里的股票那样。

或者，即便还有机构的动作，但这种动作不是做多，而是上涨中持续的获利回吐主导（黄颜色），也是要当心的，至少这里面，具有了结意愿的资金非常迫切，这样的股票或许本周也在不断上涨，但下周可能随时突然就砸盘下去，并且速度也绝对不慢。这方面，可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化，这样的股票，心里清楚了，就尽快见好就收，预警期可能是一两天，过了之后，快速跌下来，想跑就都不容易。

而此刻市场面临的就是这种资金局面，有的极端看好，有的再看好也得上去清盘撤退。所以后面涨跌都是大戏，资金行为要看清，否则就算行情涨到3000点，拿错股票，还是坐电梯。



