今天市场又给惊喜了，这几天，听到的最最多的就是，“行情创2019年新高”，“行情又创2019年新高”，同时，我也看到很多朋友再说，我的股票怎么没有大盘涨的快？我的股票什么时候也能连拉几根长阳。对此我要说，只要自己对市场的认识、观察角度没出问题，策略不失效，长阳一定吃得到。

惊心动魄半个月

实际，如果回顾一下2440点上来行情的走势，其实也是惊心动魄的，从2500点~2600点的那100点上攻中，大家如果到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再自己来量化市场的交易，就能发现主导交易的行为，当时并不是做多行为最多，而是获利回吐行为（黄颜色）最多。做多主导（红色）有6天，而获利回吐主导（黄颜色）有8天。说明当时获利了结的力度非常大。

但新年之后连续4天强力的做多主导（红色），说明有一股更强的力量扭转了之前连续获利了结的局面，做新行情了。

并且这个新行情是谁在做？散户是没可能的，多数现在就是涨跌都趴着不动，第一轮急涨、震荡之后，还敢再攻击的，只有机构资金。并且大家要知道一个常识，新机构的力量进来，绝对不回去举老机构的杠铃，他一定另起炉灶选择新方向，因为只有这样，才能利润最大化。而新方向，并不需要瞎猜概念（即便很火的创投，一波动张江高科，这两天表现就明显更不上），既然现在是机构投资者话语权极大的时候，用博尔系统量化清楚“机构库存”，做股票会非常省力。

库存出现没有坏事

其实谁都知道茅台再好，但再涨20%得花9头牛的力气，而一个低位的股票，涨20%像闹着玩似得。只不过担心的是，有一些低位的股票涨不上去，过两天又去破位。但实际上，引发这种区别的直接原因，就是手头的有没有“机构库存”。 这点大家点这里进博尔系统 ，能自己直接去量化。就像下面两只股票一样，没库存的直接被往新低砸，而有“机构库存”，说明这段时间里很容易抓取到有机构行为特征的积极交易。以上这就是机构在行动的表现。从低位聚集而起，而机构投资者要的就是这种股票。炒起来轻松，

有的股票有机构库存，有的股票最近机构库存处于消失状态，显然处于“机构库存”消失状态的股票。是更容易有创新低风险的。这里虽然不能确保有机构库存的股票一定都涨翻了，但最近有库存增加，显然大大好于最近库存消失的股票，这样的股票值得预期。

回过头来，还是那句话，这轮猛涨，你没赚，他没赚？谁赚了？机构赚了。机构接下来会在在哪里赚的最多？肯定不是高高在上的股票里，就在很多和大家手头股票一样的低位股里。这些股走势都接近，大家手头的股票也一样。所以可以先上应用商店，下好“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，然后再自己去量化“机构库存”。接下来有没有机构库存，未来就就差距极大。这点一视同仁



