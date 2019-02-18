上周，由于周五下跌，所以讨论的很多，虽然各种意见都有，但我想只要把一些大思路搞清楚，这种涨涨跌跌的判断，都迎刃而解。而既然谈到大的思路，自然要分清楚是这个市场里，谁是是鲸鱼，谁是鲨鱼。鲸鱼力量很大，能在市场里翻浪，而鲨鱼虽然凶狠，但也是跟着吃肉，却不是翻浪者。至于很多朋友说的进场外资，目前只能说是鲨鱼级别的，能在行情里获利，但行情的发动、转折，绝不是他们说了算的，所以也不能说是顶端机构。

顶端机构的投资逻辑

实际在这个市场里，机构是分层级的，位于食物链顶端的机构，很多都是含着金钥匙出生的。前不久刚一个基金的朋友沟通，他们还负责一部分养老金投资的参谋服务。那朋友就跟我说，那些机构资金入市，目的就是保值增值、稳健增长。所以目标都是很明确的，收益最好能超过央行发钱的速度，那就彻底保值增值了。当然达到这个目标不容易，不过作为食物链顶端的机构，有着各种信息、渠道、资金的优势，怎么说也应该跑赢GDP增长，这是他们的底线。

对那些顶端机构来说，什么重组、什么基本面逆转，都最多是小菜，主菜都是这个行业在稳定发展，并且发展速度超过GDP。然后在里面选择行业龙头和集中度高的上市公司。所以大家看看2016、2017年狂炒大消费，就这个本质。所以最近 5G 、芯片这种很火，行业本身能否能高增长，那些股有常年稳定高增长的预期？这些问题想一下，就清楚顶级机构为什么去年四季度开始要做半导体行业，投资逻辑并未改变。

跑与不跑，清晰可见

然后再说周五的下跌，和那位天聊的时候，人家也说了，那些站在食物链顶端的机构，绝不是看到下跌再逃跑，看到上涨再买进。他们的买卖都是提前进行的。也正是因为如此，大家现在看这种下跌，不是看周五股票跌了多少，而是看下跌之前，有没有机构逃跑的动作。而这种动作实际量化交易，会有明确特征。这点大家可以上应用商店，下个博尔系统的手机APP，然后自己来量化一下股票的“机构库存”就能确定。下面图里，橙色代表的就是机构库存。

很明显，一个继续上涨，交易健康的股票，上涨中机构库存在不断增加。而如果上涨中，机构库存不断减少，那很可能就是机构提前出逃了。而下面那些，交易健康状态中的机构动作表现。直接体现在“机构库存”不断增加上了，即便下跌中，也照样增加。



