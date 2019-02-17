周日，从量化大数据上，再总结一下本周。昨天对于行情，已经有过讨论，结果虽然周六跌了近40点，但依旧是看中级调整的人少，看小歇再涨的人多，打算跌下来就买的人更多。于是，我觉得一些数据值得要提醒一下了。

必有人，挨重拳

当时讨论的时候，由于只有很少的人绝对这次要调整，多数人觉得也就盘中跌一跌。所以我给他们看了一下当前量化统计出来的交易行为数据。此刻做多主导类型中，当前做多、昨日做多都在下降，说明做多力量衰减已经不是一两天。五日做多的提升只代表一小撮股票的越来越疯。

同时，周四回吐2600多家，周五回吐同样2600多家、三日回吐、五日回吐都在提升。回吐是在大面积持续的出现。别的不用说，当获利回吐主导连续多日都在2000家之上，即便是“转折年”，不会所有股票都砸下去，也必然有一批股票会被砸下一塌糊涂。关键是自己别摊上。这点我当时请那些对行情特别看好的朋友，上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化，一个股票连续出现“获利回吐主导”之后会是什么情况。

对投资负责，关注连吐

比如下面图里的股票，走势上之前也是连涨，但连涨背后是连续的获利回吐，而这种越涨越回吐的状态出现了，那么一旦回落，那前几天的虚涨很容易全吐出来，波动很大。

前几天涨的股票不少，但涨的股票背后是不是在连续的获利回吐，一定多注意。当时我和那些朋友说，急涨几天之后，有个一天获利回吐也正常，两天也可以，但三天、四天连着获利回吐再不注意，就是对自己的投资不负责了。这方面对看我文章的朋友也是一样的， 点这里进“博尔系统” ，自己去量化，直接就能看到。

别做惊弓之鸟

但，同样，此刻看我文章的朋友也不用去当惊弓之鸟，好像股票一拐头就是之前一定连着回吐过，实际即便今天很多股票拐头回落了，背后并没有出现获利回吐主导（黄颜色），而是连续的做多主导（红颜色）。就像下面图里的股票那样。

而当股票被做多主导（红色）所掌控，下跌多半就是暂时一个小跌，哪怕波动很大都问题不大，因为多头控制着话语权，后面依旧很容易涨起来，搞不好即便周五回落，下周可能直接就上去，这都是很常见的。大家只要自己到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，来量化清楚，涨涨跌跌背后的主导交易力量会很清楚的，走势容易诓人，但交易是真金白银一笔笔的做出来的，看到了，每个人心里都像明镜似的。





