周末，回顾一下本周，前四天不错，只是周五收官不够完美。普遍朋友对自己的这一周的成果还是满意的，我只碰到一个朋友，本周是特别郁闷，怎么做都赚的市场里，他偏偏就做错了。

有种错，叫你知道的太多

具体的情况就是，这段时间他和他老板，和另一家公司谈业务合作，对方是在这个市场里很牛逼的人物。曾在股市里搞过很多事。这几天谈过当前很多股票，都是操作细节。他就在旁边，听的真切。于是忍不住，蠢蠢欲动，问题是这么靠谱的消息，进去竟然次次都是买错，简直就是一买就套。他就不懂了，双方还有合作关系，应该不会骗他，为啥结果这么糟糕，百思不解。

其实我听了他说的之后，就告诉他，有种错，叫知道的太多。这种事情，一开始没跟他细说，因为情况一进发生，第一时间是看怎么应对。所以当时让他到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化一下他买的股票。结果一些错误是显而易见的，橙色“机构库存”在上涨中已经消失了。

有些状态，求佛保佑

最近的上涨，但多数股票就是机构资金推动所致，因此如果上涨是健康的，必然是橙色的“机构库存”，越来越多，说明机构的动作越来越积极。而那朋友的股票，上涨中，“机构库存”都消失了。当然再高位追进去，凶多吉少。

我当时是和那朋友说，接下来·如果你拿着，那短期个就求神佛保佑下周“机构库存”能出现，虽然这种机会不答，因为涨上去的时候“机构库存”消失，说明短期机构是不认同股价上涨的，甚至自己就在逃跑。这种情况下，后面“机构库存”持续消失，这一波下跌，绝对够呛。其实面对周五的下跌，大家自己也可以 点这里进“博尔系统”的手机应用 ，自己去量化，有没有“机构库存”，对于有的股票只是小歇，但对于那些“机构库存”消失的股票来说，恐怕砸的会非常厉害。

吃一堑长一智的同学

其实，这种事情，我那个在私募工作的同学，老早的就遇到过。他和他老板一起出去谈，当然碰到过很多牛人，自然接触过很多核心消息，刚开始很兴奋，还告诉亲朋好友，结果呢，没一个好的。最后他的总结就是，所谓洗出跟庄的，其实洗的就是像他这样的外围知情人。做盘者如果没这个本事，就没资格在市场里呼风唤雨。

我那同学，身处一个大私募的重要岗位，但实际做股还是靠他自己，对消息基本无视。也是因为吃过了太多的亏。而眼下，行情好起来了，消息漫天飞的时候，自己没有一套与众不同的方法，消息反而就是负担了。上面图里的股票，以前我就贴过，其实就是我那同学做过的股票，哪怕跌下来，但“机构库存”是实打实的在增加，说明下跌如何，机构更积极的动作着，这又怕什么？和机构库存消失的品种，有天壤之别。大家手头股票属于哪种情况，也可以到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进去 ，自己去量化一下。周五市场确实是一个急跌，一口气涨了那么多，很多股票2440以来30%、50%都涨好了，后面必然有股票会深幅度回落。同样，2700这种位置，放到半年前、一年前、两年前，那都属于低位，所以小歇一下，在猛涨的股票，肯定也是一堆，但那些股票，必然不可能是“机构库存”消失的品种。



