行情今天的拐头下跌，跌幅不小更，很多股票都是长阴，自然讨论后面行情怎么走的朋友很多。小跌、大跌、此处盘整至少两周以上，各种观点都有。情况大家先看投票。

对此，我和一起讨论的朋友说，现在市场有3800多只股票，前几天那种普涨，一定是暂时的。同时，普跌一样也会是暂时的。后面行情就是釜底抽薪者大跌，添砖加瓦者白捡。

至于什么是添砖加瓦，什么是釜底抽薪，我当时请那几个朋友上应用商店，先去下个“博尔系统”的手机应用，再自己去量化交易，重点观察最近几天的机构动作。量化大数据的加持之下，机构动作都是一目了然的。

釜底抽薪

当时那些朋友确实去量化了，结果就发现，有不少股票。就是涨着涨着，橙色“机构库存”突然就没有了。这就说明机构对这种上涨，实际是不认可的，涨上去就不管了。

那么这种状态下，很容易跌了又跌，上图右边那个股票就是前车之鉴。按说当前市场，空头很难把整个市场给砸崩了，所以必然是集中火力攻击一小部分。但对于个人来说，摊上就是100%，那受伤绝对是不轻的。所以当时我给他们看图的时候，那几个朋友都没什么反应，我估计看了之后，都自己赶紧去量化自己股票了。而这点对于大家手头股票也是一样的，同样可以→ 点这里进入“博尔系统” ，再自己去量化自己关心的股票。此刻调整有没有“机构库存”。涨到一半，机构突然放弃，这显然就是釜底抽薪，之后的下跌，往往是最受伤的。

添砖加瓦

与“釜底抽薪”的状态相比，也有不少朋友，发现自己手头股票，今天虽然也在下跌，但机构库存似乎还在增加。显然，“机构库存”增加，说明此事机构行为是越来越积极。看不到的话，会当这个股票走软了。看到了就知道，机构还在加码，反攻意愿自然是很大的。





现在这种状态下的股票，恐怕调整也就两三天的事情。大家自己去量化，到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化“机构库存”，今天增加，心就定了一大半，下周一要是再增加，下周二就等着收果子吧。另外，也有朋友说看，他去量化了，发现手头股票现在有机构库存，但机构库存也在下降，并没有反向增加。这个状态怎么办。这篇来不及了，接下来继续讲，反正都有应对之策。



