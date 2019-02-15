这次上涨，大头给谁赚去了？已经有媒体上登了，A股3天市值涨10000亿，但节前外资疯买600亿。神级操作，自然让很多朋友关心，当然，问我外资投资风格，QFII投资偏好的朋友很多，都想搭上这条大船。

级别跟错，鸡飞蛋打

对此，我是劝他们千万不要，神话QFII这类的外资。因为级别跟错，鸡飞蛋打。为什么QFII额度要从1500亿美元提升到3000亿美元？还不是就是1500亿不够用了吗？而很多数据刚新鲜出炉，都证明了2018年都是在不断的买进股票。但持股市值反而下降，可见2018年里亏的也是一把泪。跟着QFII这么干，人家无所谓，相对可以吸纳的全球资本。区区几千亿，不算什么，越跌越买就是了，未来盈利是5年、10年之后的事情。但个人这么干，2018年一路补仓下来，除了亏的眼冒金星，还能有什么？

要“取势”，不要“猎鲸”

说这个，就是想让那些朋友清楚，巨资进场时，该做的就是“取势”而不是去“猎鲸”。否则人家一个深潜，就必然呛水。而“取势”并不困难，当前市场，机构行为并不隐藏，健康的上涨，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”APP，再去量化，都能够清晰发现，伴随上涨，橙色“机构库存”都是在不断增加，哪怕出现震荡，这点依旧不变。

而连续上涨，并非不能想当然，一定机构就是在积极做多。很多时候也会发现“机构库存”会消失。而“机构库存”消失，说明这种上涨，实际机构是不认可的。这种上涨，无法持续，没有前途。





现在，很多股票走势上都是连涨，就像上面两个股票一样，但背后“机构库存”都有吗？这就不一定了，但没“机构库存”，发生意外的可能就太大了。所以大家手头股票目前有没有“机构库存”，自己点这里进“博尔系统”，再去量化，也就直接看到了。

看到回补，事半功倍

另外，还要说的是，这几天也一直在说，眼下的行情，多盯盯空头回补主导这种状态。一旦出现，基本就是空头收手，多头发力，做起来很容易。就像下面图里的股票那样，蓝色的就是空头回补主导。







但为此，也有朋友自己去用博尔系统量化了，看到很多股票都发生了类似的情况，却反而犹豫了。问我怎么就这么简单？炒股应该不容易。对此，不知道朋友们有没有同感，炒股确实有难度，但难度也就是高考级别，并非是考科研单位，要万里挑一。所以，坚持投资纪律，掌握一套有体系的方法，并不是难得登天的那种。更何况，股市本身难度系数不同时期差异就大。大牛市里猩猩都能赚，大熊市里股神也会亏。而现在显然就是好做的时候，这点大家自己到应用商店，下好博尔系统，量化自己股票之后，自己就能体会到的，当然点这里直接进入也一样。今年是“转折年”，并非大牛市，所以好做不会一直好做，什么时候难起来不知道，但至少这几天是好做的，大家抓紧把握住，看到空头回补了，事半功倍。



