早上的市场是个小歇，但显然没有因为这样的小歇，就有人看淡市场的。至少我早上发起讨论这个话题，继续往上看的人数是一边倒的。

两点提醒

这种时候，提醒以下两方面，经验方面，普涨持续，只有在大牛市里，而眼下，两个2月前已经明确说了，2019就是转折年的节奏，转折年不等于牛市。部分股票必然能走的超牛，但那只是一小撮，可遇不可求。

数据方面，前两天文章里已经多次提及，人家高手反复发图给我，让我注意获利回吐的变化。而今早上，获利回吐达到2800多家，比昨天更多了。连续几天获利后回吐主导的股票从100多家，变成500多家，再变成800多家，1300多家，2500多家，一路攀升。







到最后那么多股票获利回吐之后会发生什么？千万别想当然，回吐多了市场就做头了。这点大家自己到应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易，看自己的股票有没有获利回吐，再看获利回吐后引发的都是什么？心里很快就清楚了。

连吐暴风

客观来说，获利回吐大概率引发的就是震荡。而在这个过程中，如果之前连续上涨背后，就已经是持续的获利回吐，那这种震荡，很可能幅度就特别大，杀伤力也大，就像下面图里股票那样。









前面讨论的时候，有些朋友就在行情区区10个点的调整时，自己手头的股票就跌的特别快。但我拿博尔系统去量化一下，那些股，确实就是前集体上涨时，就一直在获利回吐了。这种隐患什么时候爆发出来谁都不知道。自己手头股票是不是正在连续的获利回吐主导（黄颜色），可以直接 点这里进“博尔系统” ，自己去量 化，直接就能看到，都是做多主导（红色）这最安心，连续获利回吐主导（黄颜色）就小心点，先想好一旦回落，自己的打算，就不会乱了方寸。

新的机会

同时，越来越多的股票获利回吐主导之后，在转折年里，必然导致挖坑后的资金再度进场。这是下一步最大的机会所在。而这种“挖坑进场”的机会，同样有明显的交易特征，就是空头回补主导（蓝色）的出现。出逃的资金开始回补了，那么在当前这种市场里，就是做空力量耗尽，多头还得发威。其实这几天的上涨，就是1月底之前普遍股票空头回补造成。





并且这种回吐后的回补，每天都有，因此可以说天天都有机会，就像上面图里的股票那样，都是这几天里发生的。接下来就是这种机会多了。大家到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，多去量化一下最近的股票，这种状态自然也能发现，不管是调整，还是横盘或者震荡、上涨的走势中，都有可能会有空头回补主导，看到了，就有底了。



