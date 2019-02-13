下午，和一位高人沟通，虽然已经收盘，但因为行情太好，但怕到时候开盘人家要做什么大动作，忙了就找不到人，所以还是电话找人家了解对行情的看法。沟通中，那位高人表示，别看这行情连涨，如果没有魄力和霸气，赚大钱不容易。因为我和那高人都在用博尔系统量化，聊的也投缘，人家就跟我说了，只要行情冲过2750，要做一定做有冲天霸气的股票，这是机构食物链决定的。

人如其股，股如其人

什么股票算是霸气冲天，我当时是非常好奇。结果人家跟我说，他人脉很多，操盘手也见过很多，股票的霸气就是靠钱堆出来的。而钱是要有人号集的，只有冲天霸气的操盘手，才能干出霸气冲天的十倍、二十倍股票。有些知名分析师就是缺乏霸气，水平再高，也号集不了成规模的资金，所以做出来的股票也蔫，这叫做人如其股，股如其人。说到这，大家先上手机应用商店，下个“博尔系统”APP，再去量化一下交易，抓霸气冲天的股票，2700点之上的胜算，十倍、二十倍的提升。具体怎么用，细细看下文。

霸气冲天的股票

一个有着冲天霸气的股市操盘手，在当前这种市场环境、资金环境下，他就能够号集其成百上千亿的资金跟他一起干，现在可以说是呼风得风，要雨有雨。所以他现在自己盯的股票，都是那些量化出来，做多主导特别多，并且越来越强，越来越猛。这道理其实也很简单，这些人敢这么干，那越做，信任他的人也越多，认为和他一起干能赚大钱的也更多。于是这股票就涨的没谱了。大家看看下面股票那几个股票的组多主导就明白了。