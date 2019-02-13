到昨天的时候市场已经连涨几天，个股全面开花，成交量不算很大，和2500点时一个水平。连涨背后，成交平稳，显然是很多人还期待行情能继续涨。并且这种期待并非没有道理，眼下利好很多，行情不至于很快结束，这种道理懂的人太多了。但我一朋友今天却跑掉了手头的股票，人家炒股20年，赚多亏少，这次难道被雷劈了？

当然不是，原因人家发了我一张数据统计的图，跟我一样，他用博尔系统。显然获利回吐主导的股票今天增加了很多。而做多主导的股票是下降的。并且，如果按照这个趋势下去，明天获利回吐更多。市场的变数就更大。

经验+数据

而他所跑的股票，就是时候两只热门股，但虽然涨的不错，但最近都是连续被获利回吐主导（黄颜色）。要是5年前，这种行情下，他还会纠结，但现在量化大数据加持，完全不犹豫。当时除了他给我看他卖掉的股票，还叮嘱我最近也要多注意获利回吐。对于大家来说，也可以到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，一样也能量化出手头股票有没有“机构库存”，此刻有没有积极的机构动作。

涨起来了的时候，获利回吐主导（黄颜色）连续出现，显然又有资金在套现的。这种时候，所以那朋友毫不犹豫的跑了。如果不跑，等待他的，可能就是，右边图里那个股票的情况。这些不是臆断，因为上涨的时候不断的连续回吐套现，保不准就是一些大资金撤退。

进，数据说了算

如果仅仅如此，我最多说那朋友心态好，操作纪律强。但之所以给他大拇指，因为人家反手又做了几另外几只股票。就是下面图里的股票，这些是人家前两天就已经盯上的品种，之所以盯上，就是因为别看一个个都不怎么涨，但交易状态完全不同，看似涨不上去的背后，都是连续的空头回补主导（蓝色），这说明不是这个股票涨不上，而是还没吸够，但越吸自然越有爆发的机会。就像下面图里的连续空头回补主导（蓝色），或者下跌中，或者横盘中，都没什么涨，但之后就大变样了。

和那朋友沟通，感觉就是99%的人智商都差不多，关键是看到的，接触到的各有不同，所以才会对股票有各种各样的判断。但无论怎么判断，如果看到股票在震荡、调整的背后，空头回补的低吸不断，2500点之下的位置，你说机构想干什么？基本100个人都是一个答案，你我的答案也一样，和那位职业做股票20多年的，判断也一样。大家现在也可以到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化交易，因为此刻，这种下跌之后，机构积极动作的股票何止上面两个？有一大批了，可能大家手头股票有几个就是这种状态，要低位加仓的话，更要以这种状态为主，那后劲才足，才不会涨两三天又结束了。







