这两天这种百花竞开的局面，不免激发了很多朋友对2019年行情的畅想。不少业内资深的朋友，目前都是站在历史的高度来思考这次节前开始的行情突变。整体A股节奏，2017年是极端，2018年是设套，2019年才是真正的修复。

看懂这个大节奏

还记得2017年末，2018年初的时候，茅台700多，平安80元，各路喉舌大谈“二”是‘西瓜’、‘主流’，而‘八’则是‘一把芝麻’、‘非主流’”。并号召广大中小投资者审时度势，果断抛掉“小、新、差”股，去买大盘蓝筹股和白马股。这种时候，一些经验老道的资金的，当然能看出这是忽悠，知道越是叫嚣的凶悍，越是说明一些资金想另觅战场的心情迫切。所以提前埋伏与科技股，题材股中。但股市充满博弈，这些满以为看破机关的资金，却在2018年被摆了一刀。是，2018年确实蓝筹歇菜了，但题材跌的更惨。为什么说2018年损失大，原因就是连老鸟都被套进去了，但此刻显然是一场对市场估值水平、持股信心的大修复。

此刻正在扑食

所以当前就是资金的扑食行动。下一步打算打在哪里，大家可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化“机构库存”的变化。因为眼下就是机构市，散户都趴下了。能改变股价的只有机构了。而“机构库存”的变化，能直接反应积极的机构行为。

谁敢拉高要货？

对此，大家别简单以为，资金现在就是找各种题材，只要之前跌多了的，都买进去，3600多只股票，一定是有选择的。就像下面的股票，跌到低位之后，最近呈现震荡，但震荡中代表“机构库存”的橙色反而增加，后面上涨之后继续一路增加，股价反击非常迅速。这是“机构库存”的变化是眼下特别值得注意。

之所以要注意以上这种类型，原因就是，当前的市场环境，能够持续大涨的股票，毕竟只是极少的一部分。过分投机的恶炒动作，也会在交易所的大数据系统面前，无所遁形。因此拿货更多的是在震荡中拿货，其结果就是震荡中，橙色的“机构库存”不断增加。而大家手头股票，估计现在震荡的也不少，是不是那些生力军看中的，可以到 点这里进“博尔系统” ，再自己去量化“机构库存”是不是也在增长，如果是增长的，那后面一旦涨起来，真的会很强劲。

一碰就跌的原因

而调整中没有机构库存，就完全是一另回事情了，虽然也有很多上涨的，一些还能连着涨几天。但那种反弹，基本就是短期游资、散户抄底赌一把，是很难持续下去的，往往涨上去快，跌下去更快，就像下面的股票，就是这种情况。



