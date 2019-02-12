行情今天，依旧是以题材股为主的中小创涨的厉害，这已经是连续第三天，市场呈现出百花竞开的状态了。一旦行情进入这种节奏，后面好好坏坏就很难说了，借题发挥、隔岸观火，都会出现，但对于每个具体的股票，应该都有答案，还没答案的，可以往下看，我会细细说。

众人拾柴，以小胜大

实际上，春节前，行情已经开始反击，并且那三天的反击中，各路资金都用了浑身的劲了。要知道那几天里，四大行、两桶油，就是原地踏步，那200点，活生生就是靠其他股票给拉起来的。说成是众人拾柴火焰高，一点也不为过。这样的形势之下，如果到现在，还不清楚手头股票节前几天的上涨中是否上主力部队攻击，那最好先到手机应用商店，下个“博尔系统”APP，然后再去量化一下“机构库存”，1分钟都不需要，就清楚在反击行情里，站错队了没有。

2月这波错过就亏大

当前看自己手里的股票，有没有主力部队参与，最直观的就是拿系统量化“机构库存”不是出现，有没有增长。真正被机构看上，肯定是有机构库存的，如果反击三天，连“机构库存”都没有，说明量化不出机构的积极行为，这就悬了，下面哪些股票，有震荡，也有迅猛反击的，但途中都没有“机构库存”的股票，后面的表现都是前车之鉴。

显然，没有“机构库存”的反击，无论是在横盘还是在上涨，甚至急涨都是有隐患的，这样的股票，就算表面上比市场强，但这种走势的强都是虚的， 大家最好点这里进入“博尔系统” ，量化自己关心的股票，在反击中有没有“机构库存”，连续反击已经5天，不能一直没有机构库存的，否则必然错过这波，这亏就吃的大了。

2月大小通吃

实际真正有积极行动的股票，很多不仅仅是节前上涨的三天里出现机构库存，实际在之前的下跌或者震荡中，机构库存已经增加了。同样，下面的橘色代表机构库存，明显在没涨的时候已经递增了，这种股票并非个别现象。





实际经过前两年的折腾，现在机构投资者都有能力大小通吃。小盘的不用说了，即便大如工行、茅台，只要真心去做，也照样能把航母开成摩托艇。而大家量化自己关心的股票，也可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，再自己去量化“机构库存”， 或者直接点这里进入 ，实际去年春节后，一批股票一路涨到8、9月份，这次只要大家和大机构站队站一起，接下来的上涨涨到夏天都没有问题。



