今天是开门红，但开门红能红成这样，过去10年里也是少见。创业板攻击特别迅猛，但即便如此，我问了一些业内的朋友，比如做了15年券商资管的朋友，人家却和我说，创业板是今天的重点，但远远没有到决战的程度，后面是有空间、有较量。

眼下轻松，后面决战

虽然说的是创业板，但人家的观点几乎可以用在所有小盘股、题材股上，所以需要和大家仔细说说。为什么说未到决战时，原因就是别看创业板涨的多，但去年12月跌的也不善，而12月前有一个多月的震荡，就是在1300~1400的区间，现在不过是摸到了区间的下沿。只有冲过1400点，才算是解放了一大批人。当然这并不容易，因为在往上去，决战就要开始了。

而对于这场决战，我当时很好奇的问，谁会赢？结果人家就笑了，预测胜负这种事情，我这种级别的资金，根本不用去猜。预测密集成交区争夺的胜负，都是大机构才要做的事情。巨鲸博弈时，虾米去凑热闹，结果很容易被连带拍的灰飞烟灭。个人资金，接下来只要随着潮起潮落动就是了，并且他还提醒我，让我多注意获利回吐的力量。这点其实大家到应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化，什么时候获利回吐行为在主导股价，也能很快看到。

获利回吐，必须过坎

而之所以要注意获利回吐，人家提醒是有道理的，因为那“博尔系统”量化一下创业板，11月以来出现过6次获利回吐主导（黄颜色），而每一次出现，至少短期就有明显的震荡。

对于后面的闯关，只要资金态度积极，一致做多，当然很容易就冲过去了。但如果出现了获利回吐主导。这就说明做多阵营出现了明显的分歧，对于进入密集交易区间的股票，自然获利回吐出现，不会有什么好事。这点对于大家手头的股票，也是同样需要注意的。很多时候即便股价在上涨，但背后的交易时机就是连续的获利回吐主导。这方面， 只要大家自己点这里进“博尔系统” ，再自己去量化，自己就能看到了。

潜能多大，看这点

另外，今天因为行情上涨，有些朋友打算再买股票，自然希望买的股票潜力大点，能量足点。而这点，就需要去看一下机构的动作了。显然要能量足的股票，自然机构动作很积极的股票。同时，量化“机构库存”，就能很直观的看见机构资金动作。如果机构资金是越来越积极的，橙色的“机构库存”一定是不断增加的，就像下面图里的股票那样。

节前最后一天的上涨，加上今天的开门红，只要关心股票的人，都知道这两天行情好起来了，所以当时我也是请那些朋友，自己到应用商店，去下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，然后自己去量化交易，因为此时要胜任一筹，就必须知道走势好起来的背后，交易是什么状态，机构资金是什么态度。我想，这也是眼下去量化的重要意义所在。



