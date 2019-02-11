今天攻的厉害，养精蓄锐后的第一击果然不同凡响。因为以创业板为主，主要热点都是小盘题材，所以专门找了一下我那个在私募工作的同学，听他说说对题材股卷土重来的看法。而我那同学跟我说，题材股涨只是结果，在他看来就是两批结账结束，又可以放开手脚了。

两次结账，生力军来了

所谓两批结账结束，我们可能不是很有感觉，但我那同学因为是专门干这事情的，自然体会更深。节日里，他还要安排两天跟着他们老板去谈春节后的资金。一般私募、游资都是有结账周期的，主要集中在12月底，和农历春节前。所以这两个时间段，往往私募就不怎么动作了，而2018年12月以来，由于成交量小，导致结账对盘面的影响尤为明显。但也正是因为如此，12月31日过后，很快是行情从2440启动。而节前震荡到春节前一天，结账完成，新资金到位，自然题材、小盘股这些私募资金偏爱的品种，出现大活跃。

也正是因为如此，我同学也跟我说，这行情眼下就是一股增量资金进入，所以多注意增量资金的造成的机构动作放大，能在2月份抓到一批不错的股票。并且他和我一样也在看博尔系统，所以还提醒我，“机构库存”这两天明显提升的股票，要多注意。而这方面，大家也可以到应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化，同样能看到自己关心的股票，哪一个机构动作变得特别活跃。

增量出手，显著不同

对于不是经常看我文章的朋友，我这里仔细再讲讲，“机构库存”是对积极机构行为的量化，一旦机构库存在明显的递增，就是机构对这个股票越来越积极。而今天早上，橙色的“机构库存”明显提升的股票，就是表现的可以。

相反，有些股票，表面上今天涨的不错，但机构库存下跌，就得特别注意。之前一段时间，看似突破上去，实际因为“机构库存”消失，机构资金不认可这种上涨，最后突然下跌的也绝对不是少数。不过， 只要大家自己点这里进“博尔系统” ，自己去量化，走势上或许容易欺骗，但交易状态上骗不了人的。

同样大卖，为何不同？

其实就今天来说，市场表现那么好，但缺乏“机构库存”的股票，也确实是悬。就像节日里热议的《地球》、《外星人》两部片子，票房大卖，但今天投资《地球》的北京文化果然是往涨停奔的，但投资《外星人》的光线传媒，节前还是长阳，节后却是长阴。量化一下交易，原因非常清楚，光线传媒最近几天就是“机构库存”处于消失状态。而北京文化，一直有“机构库存”的。

所以说，机构资金的状态，即便是节后当前这种元气满满的市场，同样影响很大。大家手头股票估计今天也多数是上涨，关键是上涨背后，机构资金的态度，有没有再接再厉的潜力。而这方面，大家到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化，是可以看到机构动作，然后给自己一个靠谱的判断的。



