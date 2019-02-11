放假结束，节日里消息平稳，A股这边虽然过节没交易，但围绕资金供给的利好还是在出，颇有筑巢引凤的感觉。但上市公司业绩，确实预期不怎么样。所以前面还有不少朋友问我，节后有没有机会奋力一突。



顶、底、腰都不要猜

对此，我要说，当前的市场震荡，别简单的猜是顶，是底，是腰。现在股票很多了，资金的取舍，时间跨度也很长。因此判断反击，多从个股入手，大家可以自己上手机应用商店，下个 “博尔系统”的手机版应用，然后再量化一下自己手头的股票，很可能会发现，自己的股票，有的可能真是底，有的搞不好还在诱多。具体看我下面细细说。





下一场恶化随时到来

从大节奏上讲，1月的行情，就是建立在2018年大跌之后，展开的反击。由于大跌刚告一段落没多久，人心没有彻底复苏，空头力量依旧挺强，所以行情一波三折，个股天差地别几乎必然发生的。所以有些股票，刚涨了三五天就做了阶段顶，有的看似前半月涨的不错，后半月突然跳水，下跌速度惊人。而这背后显然就是资金取舍，尤其是机构资金的取舍。就像下面的股票，一个涨几天就跳水了，另一个上涨多日，但后面依旧一路下跌，但如果量化“机构库存”，则共同点是很明显的，就是涨上去之后，橙色的“机构库存”消失了。





而就节前最后一天的数据来看，机构库存消失的股票是有不少的。如果股价上涨，“机构库存”还消失，至少说明此刻，机构资金对这种上涨并不认同，结果必然是，这样的上涨，后面折腾、意外会非常多，即便出现诱多的围捕都不奇怪。所以大家对于眼下的反击，可以先上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，去量化一下交易，出现“机构库存”消失交易状态要特别注意。这情况去年11月已经大面积的发生过一次，同样的坑可别掉下去两次。





一批资金全力以赴

另外，大家去量化的时候，特别注意做多主导力量的变化，因为很多股票一旦这次调整到位，市场机构必然全力出击，谁都清楚，当前行情里跌去年十月以来，30%、50%的股票比比皆是，这种时候，成熟的股票不坚决去做，难道还等涨上去再买？所以这也难怪，一些股票一旦被做多力量所主导，做多的力量就会越来越强，这个波段就拔起来了。而这种交易状态，则显露出另一种明显特征，“机构库存”在不断增加，并且交易力量上，是红色的做多主导连续不断。









所以说，同样的震荡，走势上一开始可能还一样，但就是因为交易状态不同，主导交易的力量不同，结果就会完全不同。这也是当前黄金、陷阱并存原因，如果说1月的攻击中，一些金子股已经展示了他的璀璨，但更多的金矿显然还埋在低位。但即便如此，赌也没什么好赌的，真摊上个陷阱股也是郁闷的。所以大家自己上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机版应用， 或者直接点这里进入 ，面对眼下这种反击，量化清楚之后再定怎么操作，保险很多，安全很多，利益恐怕也会大很多的。



