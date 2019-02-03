春节，和不少朋友沟通过节后的市场。节前最后一天，猛烈翘尾上涨，给了猪年开门行情很大的憧憬。但我判断是，整个2019年都会是以“一波行情赚三波钱”的形式发展，1月只是第一战，恐怕对于很多人来说，2019年里欢笑和泪水，内心里都会装不下的。

20元的面，几十万的钱

以上这些判断都是有感而发，节前最后一段时间，一天晚上因为我公司里事情多，干到凌晨。于是到公司附近的面馆里叫了一碗牛蛙面。面馆老板自己做到凌晨也快收工了，所以在牛娃面做好之后，他自己也下了一碗青菜面，坐我斜对面吃。我就跟他说，辛苦到12点，你应该给自己多放点料。结果面馆老板回答我，说牛蛙面35一碗，青菜面12元一碗，他吃青菜面，就觉得多赚了20多，心里开心。要是吃牛蛙面，就觉得自己少赚20元，不舒服。

当时我的心里就在想，真是只有这样的人才能开好一家面馆这么多年，哪怕是20元的利润，都孜孜不倦的追求。不过老板自嘲，他在这个地开面馆10年，也赚点钱，去年投了100万到股市里，结果一年下来亏了几十万。不过说也奇怪，自己吃碗牛蛙面都不舍得，股市手里亏了几十万，倒也没有天天难受，反倒是激发他天天更卖力的照顾面馆，并且2019年指数已经跌了那么多，打算再投点钱进股市，他就不信今年还能再亏。

我就教他一招

当时听到他这么说，我就请他到应用商店，找一下“博尔系统”的手机APP，等他下好之后，我就跟他说，这次攻击确实和11月那次不一样。然后让他注意橙色的“机构库存”，11月那波上涨，每次攻击上去之后，“机构库存”越来越小，说明机构资金面对上涨越来越不积极。而这次别看涨的时候一直震荡，橙色的“机构库存”是越来越多的，所以之后多次看着像要拐头回落，但总是还能迎来很强的上攻力量。

然后挡死我继续跟面馆老板说，接下来，震荡无所谓，但只要攻击新高时，橙色的“机构库存”不像11月份那样减少下来，你就一直拿着，什么时候减下来，什么时候再卖掉点。至于之前深度套牢的，过不去心里这道坎，也就罢了，2019年新进的股，一定别看到涨起来，但等一波大牛市。否则后面套牢也没准。至于要是看到“机构库存”在市场攻击的时候变得越来越弱，就得忍住，不能心一动就买股，否则很容易在套牢。这点大家自己去用“博尔系统”量化，也是要注意的（看我文章的朋友，也可以 →直接点这里进入博尔系统 ）。

未来就是买进股票，环游世界

这个世界上，像面馆老板这样勤勤恳恳的人非常非常多，也正是这些人的努力，才有中国经济的高速发展。但正如他所说的，他年纪也是一天天的大了，开面馆确实也是很辛苦的，存些钱不容易。多几十万，少几十万，都无法改变他此刻的生活。他相信，那些上市公司能做那么大，一定是比他更聪明、更卖力的人做的。他能够通过买这种公司的股票，有机会大赚5倍、10倍，让他在年纪大了，无法在起早贪黑照顾面馆的时候，放松下来，手头有钱，去南极、去北极、去环游世界。

之所以我开头说，感慨这行情将是“一波行情赚三波钱”，原因就是，这几十年里，很多人积累了大量的财富，他们所需要的股票投资，不是为了赚几百元的小菜钱，而是能让自己的生活改变。为此他们愿意几十万、上百万投入股市，并且宁可承担几十万损失，自己更加勤奋干活，A股的运数就在于此。但股市是博弈的，不能如多数人的愿，所以伴随着老龄化、财富积累的发展，当沉淀下来的筹码越来越多，博弈也会越来越激烈。大家只要到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入也一样 ，再自己去量化以下交易，就能发现现在很多股票，包括大家手头的股票，就像上图那样，涨涨涨着，“机构库存”就会消失，股价就会跳水，就会一波三折，就会给投资人一个一波行情赚三波钱的机会。当然机构库存如果持续增加，那么就算有几天调整，拿着就是了。可以说，猪年市场行情有福的话，福就在这里面。







