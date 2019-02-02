狗年行情，昨天已经结束，马上要迎来可爱的“金猪”年。所以特别总结一下过去的一年，虽然行情不怎么样，但是收获不少，跟大家说说，让金猪的成色更加高一点。

局部机构增量推动市

从昨晚开始，翻看了2000家以上的股票，第一个总结就是，今年这一整年行情，本质上说就是“机构增量局部推动市”。机构集中买啥，啥就涨的飞起来，而不买的呢？都是一把泪。

新年行情的隐藏主线

而新的“金猪”年里，虽然历经2018年的挫折，整体机构资金规模，肯定不如2018年初，但是，股价更是大幅度便宜了。正如一个公募里的朋友说，现在有很多人担忧猪年1季度的行情，无非是看到钱进来不多，但不要忘记，大量股票在过去的一年里打了5折、3折。新增的资金看似不多，实际购买力比2018年初更大。因此“机构增量推动市”特征不会改变。而在“表面钱少，购买力不弱”的局面下，其实大家自己上应用商店，下好一个“博尔系统”APP，自己去量化一下“机构库存”的变化，这是观察机构增量推动最直观的办法，一个个波段走牛的股票，都能看到“机构库存”相应的变化。下面我细细说。

翻盘攻势从不偶然

过去的一年里，无论是7月炒基建、11月炒科创、1月炒5G，但如果去量化一下“机构库存”，我们都可以看到，这些股票在波动攻击的开始，橙色的“机构库存”在不断提升。“机构库存”是对这个阶段积极机构行为的量化，机构库存水平比之前更高，显然就说明，机构发动行情的积极性比之前更厉害。能不出大行情吗？随便去看哪个去年9月以来大涨的股票，机构库存都这个状态。

正是由于2018年的挫折，导致新增资金是逐步进入，规模也不是特别大，因此给予操作者的时间是足够充裕，因此会资金会有条不紊的稳步参与。导致“机构库存”的逐步提升。而未来一两个月，最大的机会就是在这里。这种资金介入是涨30%、50%还是翻倍，这我并不清楚，但这样的股票接下来涨幅一定不小，非常值得去做，这是肯定的。→ 点这里进入“博尔系统” ，自己来量化就非常清楚，包括大家自己手头的股票，2440点以来，反击肯定是有的，关键是反击背后的“机构库存”有没有稳步增加，如果是稳步增加的，金猪年里抱金砖了。

有好必有坏

当然，如果涨上去的时候，机构库存大不如前，那恐怕这样的股票，一时半会儿也好不起来。更有甚者，如果上涨中，机构库存反而越来越小，那就糟糕了，保不准就是机构坚决做空的股票。这种股票很容易出现突然下跌，然后把多日涨幅一扫而空，就像下面图里的股票那样。

所以春节里，不用花很多时间在研究行情上，看一下最近的“机构库存”变化，就能把握住接下来行情的主线。而自己手头的股票，走大反击的机会有多大，一样可以上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，来量化清楚，眼下看上去是同样涨了两三天，但后面有的走主升创新高，有的涨两天就再跌回去，这些并非节后随机走出来的，行情从来没有无缘无故的涨跌，关键是大家是否看的清，因为当前的主线就在于“机构增量推动”最终会选择什么样的股票，而一旦选择了，机构库存的水平一定大增，瞒不住的。当然如果“机构库存”都没有了，那就是涨两天又跌回去。这总股票大家早离场。



