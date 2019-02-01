今天收盘这种翘尾，我所感慨的，真就是博弈的市场里，能能够赚钱的，一定是那些敢于不随大流的人。就像前两天，有点风声鹤唳，但就有人前几天敢于进场。并且结果确实就是赚了。现在少数人是怎么样的，大家可以看下面我发起投票的统计。然后就是，那些前几天敢于进场的朋友，他们的种眼光，现在去回顾一下，真的对接下来的操作很有帮助的。









比如，进入虽然上涨30点，但依旧还是缩量，显然很多人不做股票，准备过节了。这种过节的情节前几天就已经有了，这种时候还参与进去，显然是有市场有一些非常吸引人的地方。当时我也问，结果其中有几个，就是因为看到手头股票机构动作积极，觉得最近行情的折腾，昨天的下跌都是装出来的，所以果断参与了。而机构动作积极与否，大家其实也可以到应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易，也能看得到，并且对节后依旧又作用。下面我仔细说人家敢于参与的逻辑，大家手头股票要是量化出来是同样的状态，一样不用担心。

缩量让机构动作暴露

那几个朋友愿意现在去做，一个重要的原因就是，现在有很多股票，看似震荡，看似都跌破位了。但机构动作依旧积极，拿博尔系统去量化，机构库存在不断提升，这样的调整，随时会迅猛反击，这种前车之鉴也比比皆是，下面图里的股票都是的。



同时，刺激那些朋友此刻动作的另一个原因，就是今天的缩量，明显大量散户准备过节。现在的动作，基本都是机构做的，这导致机构行为越发明显。而这两点，显然是很有道理的。所以大家的股票，是不是这种估计下跌唬人，可以自己→ 点这里进“博尔系统” ，然后自己去量化，看到橙色的“机构库存”在不断增加，哪怕下跌，心里也有底了。

逆转背后的玄机

相反，节后要担心的股票，就是同样震荡，但机构库存消失的品种，这种状态说明机构不做这个股票，或者已经撤离这个股票。那后面是随时可能出现意外的。









我写这篇文章的时候，自己也在想，为什么投票中，各种投票比例都差不多？估计还是走势的震荡，让很多人还是吃不准。但很可能节后就不一定是继续震荡了，当然这点也不用猜，大家也可以到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，然后自己去量化手头股票，可能也会发现手头股票也是橙色的“机构库存”提升的，那信心也自然来了。当然看到“机构库存”消失，一定会有问题的，该当心的还要当心。假期虽长，行情依旧会延续。



