两天暴雷非常多，后面怎么走，讨论的非常激烈。所以我又发起了对后市的投票。并且我发现投票这个事情很好，每个人都能把自己的观点表达出来。本身讨论不是争辩，以前总是一方想说服另一方，问题讨论的意义在于寻找自己的思维盲点，争辩往往是已经有结论和立场而去寻找维护面子的理由，讨论则是持着开放性的态度寻求更深刻的认知。

而这次讨论的话题就是，多数股票下跌，但回补行为增加怎么看？







不看涨跌看行为

这点其实大家也是非常值得重视的，因为下跌只是结果，重要的是什么样的行为导致了下跌。下跌背后，空头回补行为从昨天的800多家，提升到今天的1500多家。这显然是应该关注的一种积极现象。至少说明下跌背后，这些股票空头在收手。至于大家手头股票，如果有下跌，下跌背后是不是空头回补主导。可以自己到应用商店，下个博尔系统APP之后，再去去量化交易。





如果下跌背后是空头回补主导，至少知道现在不适合再往下面跟着杀跌了。就算不看好，也得等一等。要不然，这是大资金兜底要货，谁跑谁后悔。就像上面右边图里的股票那样。

没震仓反而奇怪了

另外，眼下看行为，还得最好给行为定性，同样的回补，如果是在机构短期做空之后的回补，那这种回补，可能就是震仓完成的标志。那么震仓的股票，是有机会被机构拉升的。这种状态更好，就像下面图里的股票那样。





现在市场，在一片商誉减值、年报避雷的慌张中，显然这种时候就会有资金浑水摸鱼，借着下跌吸货。更会有机构资金借着人心不稳，趁机震仓。交易状态中，震仓就是像上面图里的这种状态，显示猛烈打压股价，但做空主导的绿色并不久，后就空头回补主导（蓝色）出现，并且同时伴随着显著的机构库存，构成了“机构震仓”。这点大家手头股票节前如果震荡，震荡的背后没有没震仓迹象，也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己量化“机构震仓”的交易特征。过去有震仓，接下来就有轧空。



