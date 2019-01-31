今天指数还行，个股跌的厉害，原因就是有暴雷，有怕暴雷的。尤其对于商誉减值，很多朋友这几天就把“商誉”两字挂在嘴上。但就这两天，有高人提点我，“商誉”这东西，不是用来抓多头，而是用来抓空头的。









看上面那张图，A股的商誉，主要是3年前，上市公司业务大扩张，大收购，花大价钱买资产，但为什么要高价买呢，总得给股东有个交代吧，于是便说，买的企业未来回报强，虽然这块利益还没到手，但已经把它先资本化了，于是就是商誉。结果几年后，这块自然盈利不怎么强，商誉自然就要减值了。但人家提示我，这种商誉减值，就是消过去造的业，但影响企业经营吗？影响经营活动的现金流吗？其实都没有。这种会计的上的东西，机构资金该规避的早规避了。现在等出年报在来说这事情，企图就是兴风作浪，浑水摸鱼。当时聊的时候他就让我注意，一批暴雷股下跌，把其他股票带下来，但是“机构库存”，是在增加的。这种状态，特别注意。其实大家手头股票有下跌，也可以用到应用商店，下个“博尔系统”的APP，再去量化“机构库存”，这里面是有黄金的。具体我下面仔细说。

1月的常用手段

“机构库存”是对机构积极行为的量化，橙色的机构库存如果在下跌中增加了，就说明越跌机构参与越积极，那么跳水下跌很可能是挖坑；横盘破位也很可能是假破位，就像下面图里的股票那样。





另外，人家还说，每每年报出来的时候，总是机构换仓的日子，总是希望越隐蔽越好，这次商誉暴雷是最好的掩护，正好接着调整来低吸股票。所以走势上看，很多确实走的很难看，但大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，来量化清楚“机构库存”的变化，下跌中机构库存增加的股票，恐怕很快一过年就是丑小鸭变天鹅，灰姑娘变白雪公主，就现在这种下跌幅度，一波上涨起来，短期20%是非常平常的事情。

有些问题得留神

真正有问题的股票，大家也要留神，震荡中机构库存是消失的，这说明机构资金可能对这个股票已经放弃了，那即便涨上去，跌下来也快。横盘的，很容易跳水一跳再跳。