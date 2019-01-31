昨天跌的够呛，今天涨的够疯，明天谁不会涨？节后是涨是跌？早上讨论的朋友很多。同时我发现，上涨真是一剂良药。昨晚还有很多朋友担心业绩暴雷，担心商誉减值，担心行情做双顶，今天30点一涨，这些担心都不担心了。下面是对上面那些问题的投票结果，大家都可以看看，行情一涨，预期就比较好些。

人所看到，引诱、误导

但我是和一起讨论的朋友说，就当前这种行情，30点的涨，30点的跌，而多数股票之前一直再震荡。结果必然是，个股在震荡过程中天差地别，有的股票跌下去就上不回来向下打破震荡。有的股票，涨上去就下不来，向上打破震荡。而这背后，由于散户参与热情的下降，机构行为为主的市场里，必然充满了博弈和欺骗。表面上看到的破位，未必是真心要逃。看到的上涨，未必是真心要攻。这方面，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化机构动作，自己都能看到，如果看不到一些机构手段，恐怕你所看到的，都往往就是在引诱和误导。

真心要攻

现在股票上涨，很多突破平台的股票，是真心上攻，这点只要去量化橙色的“机构库存”，就能看到“机构库存”确实出现了实实在在的提升。这说明伴随上涨，机构资金越来越积极，当然这种攻击真实可靠，后面更容易波段上涨。

而也就是现在，一些上涨，背后“机构库存”是消失的，这种攻击就要打个问号，因为，这种状态说明机构自己都不起劲，恐怕是对价格上涨的一种不认同，那么后面如何能有更好的预期？此刻大家手头股票应该多数也在上涨，而上涨背后，机构资金是什么态度，大家自己 点这里进“博尔系统”去量化清楚。

真心要跑

同样，现在还有一些上涨的股票，是前几天看似平台破位，然后突然就涨上去的，这其实就是之前是假逃跑，同样拿博尔系统去量化“机构库存”，也能发现这种股票，即便看似破位，“机构库存”也是不断增加的，道理和上面说的一样。

相比之下，有些震荡破位，反弹一下就又下去，背后往往是没有“机构库存”的，这种股票基本不是机构放弃，就是机构资金已经跑了。对于大家自己手头上前两天下跌股票，最要当心的也是这点。到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，去量化清楚之后，是不是真心逃跑，一样可以量化清楚。这恐怕比真心要攻更加重要，毕竟赚多赚少，有赚就好，但跌下去亏的，可是自己的钱。



