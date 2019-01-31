周三的缩量下跌，似乎没什么看点，不过晚上一件事情逆转，非常有意思。下午的时候刚说过，由于这两天的震荡，很多朋友觉得走势有点像双顶，于是我发起了一个投票统计，看大家对最近这段时间震荡是怎么看，本来下午的时候100多人投票，多数是说吃不准。但到晚上，局面急转，选最近折腾是上涨中继的的人大增，并且超过了吃不准的人。









我不知道晚上出了什么消息，让很多朋友来了信心。不过确实有好几个朋友，水平都是不错的，今天都参与进去了。要知道今天是明显缩量，很多人都不做股票，准备过年了。这种时候还参与进去，显然是他们看中了什么。当时我也问，结果其中有几个，就是因为看到手头股票机构动作积极，觉得下跌是装出来的，所以果断参与了。而机构动作积极与否，大家其实也可以到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化交易，也能看得到。下面我仔细说人家敢于参与的逻辑，大家手头股票要是量化出来是同样的状态，一样不用担心。

缩量让机构动作暴露

那几个朋友愿意现在去做，一个重要的原因就是，现在有很多股票，看似震荡，看似都跌破位了。但机构动作依旧积极，拿博尔系统去量化，机构库存在不断提升，这样的调整，随时会迅猛反击，这种前车之鉴也比比皆是，下面图里的股票都是的。









同时，刺激那些朋友此刻动作的另一个原因，就是今天的缩量，明显大量散户准备过节。现在的动作，基本都是机构做的，这导致机构行为越发明显。而这两点，显然是很有道理的。所以大家的股票，是不是这种估计下跌唬人，可以自己 点这里进“博尔系统” ，然后自己去量化，看到橙色的“机构库存”在不断增加，哪怕下跌，心里也有底了。

逆转背后的玄机

相反，现在要担心的股票，就是同样震荡，但机构库存消失的品种，这种状态说明机构不做这个股票，或者已经撤离这个股票。那后面是随时可能出现意外的。







我写这篇文章的时候，自己也在想，为什么投票中，会从吃不准的人多，变成了选择上涨中继的人多？有可能就是好多朋友自己想起来，先去用“博尔系统”量化了一下。然后估计看到不少股票“机构库存”都在增加，于是信心就来了。所以大家也可以到应用商店，下个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，然后自己去量化手头股票，要是看到“机构库存”消失，一定会有问题的，该当心的还要当心。但如果手头股票也是橙色的“机构库存”提升的，那信心也自然来了。



