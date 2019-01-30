今天行情，以创业板为首的题材股跌得凶，并且走势让一些朋友心不定，有朋友说，这是不是双顶？去年11/12月的时候，也有类似的情况，双顶样子出来之后，题材股跟着急跌，后面12月的调整，大家都经历过。也正是这个原因，最后一个小时的时候，问是不是双顶的朋友特别多。于是我也做了一次投票统计，结果大家看。











目前统计结果是，觉得是双顶和觉得是上涨中继的比例差不多，最多的是吃不准。这说明有分歧，更迷茫。这种时候，大家即便手头股票这两天表现不好，也不用“关灯吃面”，都吃不准的时候，反而应该又定见。自己如果心里慌，可以→ 点这里进“博尔系统”， 自己去量化交易。现在是诱人犯错的行情，但看清交易状态，出错就不容易。

缩量背后的动作

另外今天明显缩量，显然更多个人资金已经不再动作。但就是这种时候，看清机构动作变得更加容易。而此时此刻，机构投资如何取舍，对行情有直接的影响。这种时候，通常我会用博尔系统里面的“机构库存”功能，量化出机构投资者最近的态度。做顶的股票，没跌下来之前，当然也是涨的很欢乐的，但这种上涨，无论是横盘中的突破，还是一路高歌猛进，量化“机构库存”总是越来越少的。下面图里的股票，大家一看就明白，橙色代表的就是“机构库存”。







“机构库存”越来越少，本身就代表了机构不做这个股票，或者已经撤离这个股票，无论是哪一种状态，在眼下这种时候，都是有问题的。这点对于大家自己的也是一样的，上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，然后自己来量化去量化“机构库存”。对“机构库存”不断减少到消失的股票，肯定要防一手，因为这样的股票，砸成筛子，我都觉得很正常。去年10月、12月的下跌，指数跌了多少？其实还好，但个股调整，轮上了，就只能去吃面了。

迅猛反击自然会有

当然，接下来就指数来说，做上涨中继的机会，我觉得比做双顶的可能性更大。个股上肯定有一批股票，此刻会装出一副拐头向下的样子，但还是震荡中看似要破位的股票，如果量化出来，机构库存在不断提升，调整之后往往就是迅猛反击，这种前车之鉴也比比皆是，下面图里的股票都是的。



类似上面图里这种股票这种的迅猛反击，明天肯定会有。原因就是我自己去量化，发现这种机构库存越来越多的股票是也是很多的，至少这些股票里，机构做多的态度是坚决的。所以大家手头股票今天有下跌，即便看上去像做顶，也不要心急，可以上手机应用商店，下个“博尔系统”的APP， 或者直接点这里进入 ，然后自己去量化清楚交易，如果这几天“机构库存”是增加的，那明天做多主导的红色出现，上面图里那些股票的表现，就会再现。







