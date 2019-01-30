早上的行情，被很多朋友吐槽，最多的就是不满意眼下的震荡。跟我说行情是不是盘成精了，指数是18日开始震荡的，但实际个股从2440点上来，很多就涨了两天，然后一直盘到现在。不是狗年得翘尾吗？于是对狗年最后几天，行情会不会翘尾，我还做了一个投票。结果翘尾行情，预期的还真不多。

留神夜长梦多

但其实不管会不会翘尾，我是和那些吐槽行情的朋友说，眼下指数位就2600，创业板位置更低，显然不会是这波反击的最高点，所以盘就让他盘，开心过春节就是了。唯一要留神的，是有些股票盘不住，跳下去了。这种情况这几天越来越多了，拿着这样的股，节前还损失一笔，过节都不开心。我问问他们最近手头股票的表现，结果一大把都是震荡横盘的。所以我就请他们上应用商店，去下个“博尔系统”APP，自己来量化交易，横盘没问题，但横盘中如果机构资金都不管了，这就怕夜长梦多了。

然后我给他们看了不少最近盘着盘着突然跳水的股票，就是震荡中橙色的“机构库存”都消失了。然后让他们自己去看，手头股票是不是有这种风险。

上面图里都是震荡中“机构库存”不断下降的股票，结果等到机构库存消失时，都跳水跌下来了。看我文章的朋友，手头有股票在震荡的话，自己可以→ 直接点这里进“博尔系统”来量化“机构库存” ，真遇到震荡之后连“机构库存”都没有的股票，真的一点都不需要纠结，手头有涨上去早处理，打算买的一定等等再说，机构都不动手的时候，我们积极啥？

该做就做，一犹豫大钱溜走

真正现在海量的震荡股中，能有戏的，一定是机构库存在不断增加的品种，这个标准是很明确的，因为“机构库存”越来越多，就代表最近一段时间里积极的“机构行为”肯定越来越多，而这点是股票向上脱离震荡格局，所必须具备的。就像下面两个股票，前期的震荡中，实际有不少下跌还是蛮凶的，但正是由于“机构库存”不断提升，说明对于这种下跌，机构投资者的态度依旧是买货，以至于，虽然跌的快，但反击实力一点不弱。

这样一来，哪怕是最容易让人纠结的原地踏步震荡股，都不用纠结，该做就做，该走就走。我自己自从量化“机构库存”之后，倒也没觉得最近的行情有什么太难做的地方。虽然说以前游资左冲右突，热点好多，但假象也多。现在这种震荡，把瞎炒的人都不敢动了，机构投资者动作自然也能看的更清楚了。这方面大家同样可以到应用商店，下好一个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，然后再去量化自己股票的“机构库存”情况。别管股价是涨是跌，回头去看看机构库存不断增加的阶段，是不是都带来的不少的收益？这行情即便非常极端，但你的股票真要是“机构库存”越来越多，春节前后的时间里赚个20%、30%还是机会很大的，太多“机构库存”增加的股票就已经走出来了，再纠结，几万、几十万的溜走。



