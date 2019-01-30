昨天挽救的不少朋友的错误，发现有些错误真的就是人云亦云，或者是说是被人借题发挥了。最典型的就是今天有个朋友，跟我说行情不行了，要出“做空机制”了，还得跌，问我是不是要跑？当时我也不知道那个“做空机制”是假消息，但我和那朋友说，老美那边也有做空机制，但从来没见美股因为有做空机制，就跌成狗的。





但真正挽回那个朋友的，还不是我跟他说美股有做空机制的那段话。而是我让他到应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化一下手头股票的机构动作。当时我就跟他说，别去管什么“做空机制”了，你量化出来，机构动作越来越积极，你就别管它。要是量化出来，机构自己都放弃了，那不管有没有“做空机制”，跌起来都危险。

多等半天，翻天覆地

结果那朋友自己去量化，他的股票量化“机构库存”，就是在不断增加的。于是也就等一等，不走了。而就是等了一等，就少损失好几万元。而这种状态，今天太多了。左边那个股票，就是那朋友的。





当时我们还讨论，像这种利用好互联网的传播速度，制造一些传闻，在辟谣前牟利的勾当，估计日后还会有。所以，不管后面出什么消息，自己手头股票的交易先去量化清楚，总是没错的。哪怕假消息做的多么逼真，但交易健康，就不用去管什么消息，有消息也已经消化了。这方面，大家可以点这里直接进“博尔系统”，自己去量化清楚，一样不用为消息来揪心。

下跌不是随便捡

另外，当时那朋友也说，节前再看到这种突然下跌，应该可以先进去抢一把短线机会。对此我还是告诫他，不要再被走势影响，今天盘中下跌回升，不代表下次还会这样，另外即便市场回升，也不代表个股都能上涨。还是得去看机构的动作，要是量化出来“机构库存”消失，进去就成了白送礼了。





当时，给那朋友看了不少震荡中，因为“机构库存”消失，然后无缘无故跳水的股票。其实对大家手头下跌的股票也是一样的，可以到应用商店，下好一个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，要是下跌中，能量化出“机构库存”不断增加，那确实可以考虑是不是被卖过头了，但如果“机构库存”处于消失状态，机构都不管了，要不要持有，真得自己好好考虑一下了。







