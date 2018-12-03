天雨虽大，不润无根之草； 佛法无边，难度无缘之人。今天以这句话开头，就是要大家认清当前的行情。今天市场开盘直接高开，只可惜没有冲出一根百点的长阳，这并非我苛求，而是说明利好之后，不少股票还是顾虑很多的。他们的顾虑，或许是你的机会，也很可能让你受到损失。并且这是在11月震荡了一整月之后形成，要改变不容易。但一旦改变，受益也不少，具体我下面细细说。

两种上涨，各有考验

今天，对于很多朋友来说，股价确实上涨了，但放在过去的11月整个一段走势上看，大体可分为两类，一类是摆脱的了上周的震荡区间向上挑战11月的高点，或者已经突破了11月的震荡区间，这样的股票，走势算是比较强的。而另一类，则是虽然上涨，但目前并没有摆脱上一周震荡的范围，换而言之，还是在震荡。前者要再上涨，必然面临获利盘迭出的考验，后者要突破必然需要清楚此刻的攻击意愿。而这两点，大家可以上手机应用商店，下一个 “博 尔 系 统” 的手机版应用，自己去量化清楚交易，要是这以上两点没有符合，股是无根之股，人也是无缘之人。

莫恋无根股

对于第一种上涨的股票，或许有朋友觉得问题都不大，反正涨了就是好股，但实际人心很贪，当觉得上涨了就是好股的时候，日后稍微一跌，还是希望他好，等跌多了，又觉得高点没跑太亏了，弄到最后，容易坐电梯。所以上涨的时候如果出现了预警现象，就需要特别注意。而这种预警现象，就是上涨的背后，量化的结果显示，出现了连续的获利回吐（黄颜色）主导交易。

或许有朋友觉得，这种错误自己不会犯，但问题这种状态就是因为很多人在交易后出现了，那些人又为什么会犯这种错？说到底，谁都有可能犯这种错，包括大家手头的股票，即便现在在涨，上涨背后如果都是获利回吐主导，这种上涨也是虚的，大家也可以→到应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，再自己量化，真要是现在上涨的背后都是获利回吐主导交易，那毕竟上涨并没有牢固的做多根基，随时可能因为一笔杀盘而导致雪崩式的垮塌。

莫做无缘人

此外，看盘的谁都知道，这段时间，股票要比3季度活跃很多。同样的位置为什么活跃的股票更多了，就是很多股票，虽然震荡，但有资金非常愿意去攻击。这种交易状态，这只要去量化“机构库存”就能发现，有些股票，震荡、下跌的背后，“机构库存”是在不断提升的，而“机构库存”是对积极机构行为的量化，这种震荡、下跌背后，“机构库存”不断提升，本身就是有机构资金特立独行的，坚决看好这个股票的表现。

这样的股票，即便出现股价的突然上涨，也不足为奇，因为之前一直就准备着上涨。相比之下，有些股票同样的震荡调整，但“机构库存”却逐步消失，这种交易状态变化的含义显然是机构投资者对这个股票的放弃。结果后面走出一天一地截然不同的走势，也几乎就是必然的。而此刻，大家手头股票，如果也在震荡，那震荡背后，机构资金到底是一个什么态度，可以到应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化“机构库存”的变化，这样机构资金的态度，大家心里会很有底的。那些后来居上的股票，所谓的落后，只是股价上的落后，交易上的强势一直就没有改变过，也正是因为如此，才有后来居上的实力。要是缺乏了这点，即便手头股票拿的再牢，结果也是无缘。



