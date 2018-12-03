今天众所周知的利好，直接就高开了很多。和大家讨论一下，却也发现，这种利好大家解读的都差不多，我也没有什么独到的见解。经验告诉我，如果一个利好我自己想了一大圈，依旧还和很多人一个见解，那就最好从这种利好里跳出来，否则就埋下了失败的种子。所以我又去找了几个券商的朋友沟通，他们那边得到的信息值得和大家说说。

这次也是出口气

几个券商资管的朋友，觉得这次是迎春行情提前了，之所以提前，就是因为银资、险资最近的动作比较快，对他们来说，也是出口气，2016年他们已经在A股市场呼风唤雨了，突然在2017年被一闷棍打成了“妖精”，当时想退出都不容易。2018年又憋屈了10个月，好不容易这块放开了，他们自然抓紧做。而大家如果对大资金的操作不了解，那上手机应用商店，下个“博 尔 系 统”的手机版APP，自己先去量化股票的交易，哪些股有明显的资金运作迹象，现在很容易看出来。而有资金运作的股票，接下来就等着收货。

提前动手大丰收

大资金运作的股票，量化交易后，状态是非常清楚，就是做多主导为主，中间频繁出现获利回吐主导，这道理是很简单的，散户喜欢1元买进然后不动，最好涨到10元再一把跑掉。但机构绝对不会这么做，他如果不动，不制造流动性，坐等别人抬轿，那谁都不傻，哪来抬轿的人。所以正常的机构运作，都是有一部分资金不断寻找对手盘，买进、抛出、再买进，股价也在这种步步高升的交易中往上稳稳的涨。

而结合前面几个业内朋友说的，我也确实发现，一些前两周已经做多主导再回吐，然后又做多主导的股票，最近表现也是非常的好。如果，大家还要再加一层保险，可以再去量化一下“机构库存”，如果是机构积极行为所致，那必然有橙色的“机构库存”出现。上面图里的股票就是这种状态。而大家自己手头的股票，一样可以→ 点这里进“博尔系统” ，再去量化有没有上图这样类似的交易迹象，有的话，那就是迎春行情提前动手的品种，接下来要要丰收了。

金色窗口切莫错失

同样，当前要留神的股票也很清楚，要是前段时间都没有做盘的量化交易特征，机构如果这几天动作不积极，就说明一时半会，指望这只股票里面的机构资金突然拼命，那非常难，毕竟现在股票是3000多只，选择余地太大。那些交易上一会做多主导（红色），一会做空主导（绿色），的股票，这几天也就是一个震荡，基本没什么能加速的。

还是那句话，风向已经变了，但这波攻击能持续多少时间，真不好说的。接下来的十几天的事情，可能是2018年最幸福的时间窗口，把握住了就盆满钵满，大家先去→应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，来量化一下交易，如果量化出来手头的股票没做多主导，没有准备，那就算有上涨，也就一两天，结果就是坐看他人赚钱，自己就赚个指数，接下来非常被动，大家尽可能避免这种情况出现。



