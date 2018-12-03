明天就是12月开盘的第一天，回顾一下11月，也很有讲头，首先月线、周线都是震荡，这种情况下，震荡其实已经接近极限了，试问A股20年里有几次连续横盘震荡几个月的？几乎没有。

震荡的结局

那么这种规律别人看不到？当然都会，至少哪家机构都不会缺少对20年股市有深刻理解和记忆的人。问题是他们会做什么？一定是为变盘做准备的。而变盘往哪里变？每家都有自己的判断，并且会在12月开始做出准备。这几天震荡的股票，不要只看到震荡，而要看到震荡背后机构资金的准备动作，这方面对于大家来说，上应用商店，下个“博 尔 系 统”的手机应用，去量化一下机构的动作，机构资金的基本态度，就不会看走眼。

平静背后的动手

首先对于震荡的股票来说，震荡背后的机构动作，变化是很多的，但有两种变化是大家必须注意的，一种是量化出来“机构库存”不断增加，而另一种是量化出来，“机构库存”不断减少，直至消失。而“机构库存”我之前曾多次提到，就是对机构积极行为的量化，机构库存不断递增，当然是在震荡中积聚能量，而反过来，如果机构库存消失了，就是机构在震荡中放弃了。

上面两个图，大家应该都看到了，“机构库存”递增带来的能量聚集是很容易导致股价向上攻击的，而“机构库存”消失之后，稍微市场有点调整，就可能直接跳下去。现在平静的背后太多股票里，机构资金都做出了选择，而大家手头如果有震荡的股票，它们的交易状态，大家一样可以→ 点这里进“博 尔 系 统” ，再去量化出机构动作，看库存的增加还是消失，就很清楚了。

下跌的祸与福

另外，已经走出上涨或者下跌的股票，也需要注意。涨上去的放一边，对于跌下去的股票，机构资金的态度也是不一样的。有的股票跌下就是因为机构资金撤退，“机构库存”是彻底消失，这种状态下，即便这几天有反弹，恐怕也扭转不了局面。

但有些下跌“机构库存”反而越来越多，而这种状态，恐怕就是之前震荡中，下跌是为了挖坑，而那些机构资金趁着下跌，抓紧要货。道理是很清晰了，关键还是手头股票是哪一种状态，这方面可以到应用商店，下好“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再自己去量化一下交易，前者库存增加，后者库存消失，一个福一个祸，看到了，库存多起来的多买点，库存看不到的绕着走也就行了。希望大家12月都能收官漂亮。



