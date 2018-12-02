刚过去的11月，虽然指数并没有涨，但我可以和大家说，这1个月里，是有人赚了大钱，并且未来到春节前的几个月，还有更多人能够赚大钱。我打算和大家说说，多看看赢钱人的思维、手段。有一位朋友最近赚钱也是很多的，虽然他也是一个普通股民，什么财务解读，什么公司调研，肯定不能和基金经理比，但取得的成绩，真是甩了公募、私募好几条街。他自己的诀窍就是，“不怕硬实力差，只要软实力强”。

硬实力和软实力

我和他聊，他的投资之道时，那位一直拿巴菲特打比方。巴菲特之所以是投资界的神级人物，但硬实力方面，比巴菲特强的真的有好多。然而论投资定力、耐力，对诱惑的抗拒力，人家老巴超越普通投资者几个层次。而定力、耐力、抵御诱惑的能力，就是软实力。现在他做股票，随便哪个股票，都会先用“博尔系统”去量化一下交易。这方面大家可以上应用商店，下个“博尔系统”APP，再去量化交易，也能发现，如果一个股票要上涨，交易上主要就是做多或者获利回吐，做多主导太简单了，拿着，没有任何难度。获利回吐，会让很多人纠结，跑了万一明天继续做多，岂不是被洗掉了？不跑跌下来岂不是亏了？多少人会仅仅以一点点的利益都不舍得放弃，但那位，遇到获利回吐，必然会选择控制仓位。或许某个股票获利回吐之后还能涨，但事实上是，人家这么干了，人家真金白银一把把的往家里搬。

拔腿就跑的时机

于是我又想到之前另一位朋友，这行情也是赚了很多，那位的座右铭也有点类似，“炒股输赢，只是个结果，而过程就是内心中不停的斗争，所以每个人都赚不了超出自己风险承受能力的钱”。

如果你一分钱的亏损都不能承受，那只要看到获利回吐主导，立马就走，否则犹豫半天，真跌下去，心里承受不了，一定卖在最低的位置，回头看还不如刚获利回吐主导的时候直接就卖了。而如果你能承受很大的风险，比如仓位很轻不在乎，或者后面还有一大笔钱马上到位，那就可以等待，只要后面继续做多，还是一只好股。下面几只股票就是那朋友曾经做过的，涨涨跌跌都有。

最大的好处

那朋友还说，有时候涨多了自己心里也是痒的，特别是自己重仓的股票，这种时候他看到获利回吐就小卖一点，有回落的机会，就买回来，白送他差价，如果没回落直接上去了，剩下的依旧赚。他从来赚的就是自己心里能承受的钱。而量化对他来说，最大的价值就是能够看清什么时候做多，什么时候获利回吐，然后就不会再做多的时候稀里糊涂的把股票卖了，在他看来，做多主导的时候把股票给卖了，那是送钱给别人，哪怕那天下跌都不卖。（插一句，这是人家用很多钱买回来的经验，现在看文章的朋友，要是很怕自己的股票跌，现在自己→ 点这里进入量化系统去量化）

确实有很多时候，表面看股票走的萎靡或者下跌，但就是做多主导，着这种时候跑了就是送钱给别人。那位高手也说，这种能看到涨跌背后交易的不同，就是硬实力。而硬实力有了，软实力就能更好的发挥，他决策前看一眼，做多就睡觉，回吐就看自己是否愿意去承担风险，不愿意就跑，愿意就继续持有。即便他是上班族，也忙得过来，还不犯大错。赚大钱是他最近运气也好，但赢不赢钱，确实就是硬实力、软实力都到位了。其实这也是我用量化的原因所在，大家也可以上手机应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入，奔四、奔五的朋友去试试，没坏处。







